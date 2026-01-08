Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

Un point de situation sera réalisé vendredi à la mi-journée afin d’évaluer la possibilité d’une remise en service partielle de certaines lignes commerciales dans l’après-midi, en fonction des conditions météorologiques et d’éventuels dégâts sur les infrastructures.



Dans les départements de l’Eure et de l’Orne, les transports scolaires et les lignes commerciales sont maintenus pour la soirée de ce jeudi et pour la journée de vendredi, sous réserve de l’évolution des conditions météo. Des retards restent toutefois possibles.



La Région appelle les usagers à la plus grande vigilance et invite à suivre l’évolution de la situation via les canaux d’information habituels.

