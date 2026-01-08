Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands


En raison de l’intensité annoncée de la tempête Goretti, la Région Normandie active le principe de précaution. Les transports scolaires Nomad et commerciaux sont suspendus dès ce jeudi soir dans une partie de la région.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 14:20


Le ramassage scolaire est suspendu au niveau de la Région Normandie - Illustration Région Normandie
Bis repetita : après la neige et verglas, voici la tempête Goretti.  Dès ce jeudi 8 janvier à 19 heures, l’ensemble des transports scolaires et des lignes commerciales est interrompu dans les départements du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime. La mesure s’applique également pour toute la journée du vendredi 9 janvier.

Le dispositif prévoit aussi le rapatriement anticipé des élèves internes des établissements scolaires concernés, organisé dans l’après-midi. Les familles et les établissements doivent être informés au plus vite des modalités pratiques.

Situation différente dans l’Eure et l’Orne

Un point de situation sera réalisé vendredi à la mi-journée afin d’évaluer la possibilité d’une remise en service partielle de certaines lignes commerciales dans l’après-midi, en fonction des conditions météorologiques et d’éventuels dégâts sur les infrastructures.

Dans les départements de l’Eure et de l’Orne, les transports scolaires et les lignes commerciales sont maintenus pour la soirée de ce jeudi et pour la journée de vendredi, sous réserve de l’évolution des conditions météo. Des retards restent toutefois possibles.

La Région appelle les usagers à la plus grande vigilance et invite à suivre l’évolution de la situation via les canaux d’information habituels.
 






