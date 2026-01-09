Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : 37 000 foyers privés d’électricité et des routes coupées dans l’Eure


La tempête Goretti a nettement gagné en intensité au cours de la nuit. Si le pic est désormais passé, les conditions restent dégradées ce vendredi matin dans l’Eure, avec des rafales toujours supérieures à 100 km/h attendues jusqu’à la fin de l’épisode.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 09:37


Les techniciens et agets d'Enedis sont fortement mobilés depuis cette nuit afin de rétablir les réseaux - Illustration Enedis/X
La vigilance orange « vent » est maintenue jusqu’à 8h, avant un passage en vigilance jaune jusqu’à 18h. Sur le terrain, les conséquences de cette tempête de vent sont déjà bien visibles. 

Au total, 117 interventions ont été recensées en lien direct avec les intempéries, principalement sur le réseau routier départemental. Les secours sont notamment intervenus pour 16 chutes de câbles et 18 chutes d’arbres. À Thiberville, une station-service a été endommagée, tandis qu’à Bueil, la toiture du terrain de tennis a été arrachée. Aucun blessé n’est à déplorer à ce stade.

Routes coupées et 37 000 foyers sans électricité

La tempête a également fortement impacté le réseau électrique. Près de 37 000 foyers sont actuellement privés d’électricité dans l’ensemble du département, signale la préfecture de l'Eure, ce matin. Les équipes d’Enedis sont à pied d’œuvre pour rétablir les lignes au plus vite, sous des conditions météo encore délicates. Plusieurs axes départementaux restent localement fermés à la circulation :

RD 01 aux abords des Andelys
RD 27 à Lieurey
RD 91
RD 155 à Boulay-Morin en direction du pont de Normandie
RD 180
RD 316 à hauteur de Saint-Vigor

Au total, 330 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans l’Eure pour faire face aux nombreuses sollicitations et sécuriser les zones à risque.

À retenir
  • Rafales encore supérieures à 100 km/h attendues
  • 117 interventions liées aux intempéries
  • 37 000 foyers privés d’électricité
  • 6 routes départementales fermées
  • Aucun blessé recensé
Le préfet appelle la population euroise à redoubler de prudence et à éviter tout déplacement non indispensable tant que les conditions météorologiques restent instables.




