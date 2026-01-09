Tempête Goretti : 37 000 foyers privés d’électricité et des routes coupées dans l’Eure

La vigilance orange « vent » est maintenue jusqu’à 8h, avant un passage en vigilance jaune jusqu’à 18h. Sur le terrain, les conséquences de cette tempête de vent sont déjà bien visibles.



Au total, 117 interventions ont été recensées en lien direct avec les intempéries, principalement sur le réseau routier départemental. Les secours sont notamment intervenus pour 16 chutes de câbles et 18 chutes d’arbres. À Thiberville, une station-service a été endommagée, tandis qu’à Bueil, la toiture du terrain de tennis a été arrachée. Aucun blessé n’est à déplorer à ce stade.