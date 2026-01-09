Tempête Goretti : 37 000 foyers privés d’électricité et des routes coupées dans l’Eure

Au total, 117 interventions ont été recensées en lien direct avec les intempéries, principalement sur le réseau routier départemental. Les secours sont notamment intervenus pour 16 chutes de câbles et 18 chutes d’arbres. À Thiberville, une station-service a été endommagée, tandis qu’à Bueil, la toiture du terrain de tennis a été arrachée. Aucun blessé n’est à déplorer à ce stade.
Routes coupées et 37 000 foyers sans électricité
Plusieurs axes départementaux restent localement fermés à la circulation :
RD 01 aux abords des Andelys
RD 27 à Lieurey
RD 91
RD 155 à Boulay-Morin en direction du pont de Normandie
RD 180
RD 316 à hauteur de Saint-Vigor
Au total, 330 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans l’Eure pour faire face aux nombreuses sollicitations et sécuriser les zones à risque.
À retenir
- Rafales encore supérieures à 100 km/h attendues
- 117 interventions liées aux intempéries
- 37 000 foyers privés d’électricité
- 6 routes départementales fermées
- Aucun blessé recensé
