Tempête Goretti dans l’Eure : 22 000 foyers sans électricité et dix routes toujours coupées ce soir

Travail de longue haleine pour les agents Enedis : 22 000 foyzers sont toujours privés d'électrcité dans l'Eure ce vendredi soir - Illustration Enedis/Facebook
La tempête Goretti a traversé l’Eure dans la nuit de jeudi à vendredi, conformément aux prévisions de Météo-France. Les vents les plus violents ont été relevés sur le viaduc de la Risle, avec des rafales atteignant 117 km/h, entraînant la fermeture temporaire de l’ouvrage. Placé en vigilance orange « vents violents » à partir de 22 heures jeudi, le département est repassé en vigilance verte ce vendredi à 18 heures.
Les conséquences humaines demeurent limitées. Depuis le début de l’épisode, seuls deux blessés légers ont été pris en charge par les secours à la suite d’accidents de la circulation. En revanche, les dégâts matériels restent importants sur l’ensemble du territoire eurois, indique la préfecture ce soir.
Dix routes départementales toujours coupées ce soir
À 18 heures, ce vendredi, 22 000 foyers restaient privés d’électricité, contre 37 000 en début de matinée. Les équipes d’Enedis poursuivent les opérations de rétablissement. Les réseaux de téléphonie mobile ont également été touchés, avec 21 000 abonnés Bouygues et SFR encore sans service.
Sur le réseau routier, ce soir, dix routes départementales demeurent partiellement barrées en raison d’arbres ou d’obstacles sur la chaussée. Des déviations sont en place et les autorités appellent à consulter l’état du réseau avant tout déplacement. Côté secours, les sapeurs-pompiers ont réalisé 94 interventions, principalement pour des chutes d’arbres et des toitures endommagées. Parmi les opérations marquantes figure le sauvetage d’un cheval piégé dans un hangar effondré à Treis-Sants-en-Ouche.
Le trafic SNCF a repris progressivement
L'occasion pour le représentant de l'Etat, saluer la mobilisation des services de l’État, des 243 sapeurs-pompiers engagés, ainsi que des équipes du conseil départemental et des opérateurs de réseaux. Il a également remercié les habitants pour leur civisme durant l’épisode, tout en appelant à maintenir une vigilance accrue jusqu’au retour complet à la normale.
Le trafic ferroviaire SNCF est, de son côté, en cours de rétablissement depuis 16 heures.
Appel à la prudence en forêt
- Même si le pic de la tempête est passé, les autorités rappellent que les forêts restent dangereuses. Des arbres fragilisés par les rafales peuvent encore chuter dans les heures ou les jours à venir. Les promenades et déplacements en zone boisée sont fortement déconseillés.
