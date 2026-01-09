Tempête Goretti dans l’Eure : 22 000 foyers sans électricité et dix routes toujours coupées ce soir

La tempête Goretti a traversé l’Eure dans la nuit de jeudi à vendredi, conformément aux prévisions de Météo-France. Les vents les plus violents ont été relevés sur le viaduc de la Risle, avec des rafales atteignant 117 km/h, entraînant la fermeture temporaire de l’ouvrage. Placé en vigilance orange « vents violents » à partir de 22 heures jeudi, le département est repassé en vigilance verte ce vendredi à 18 heures.



Les conséquences humaines demeurent limitées. Depuis le début de l’épisode, seuls deux blessés légers ont été pris en charge par les secours à la suite d’accidents de la circulation. En revanche, les dégâts matériels restent importants sur l’ensemble du territoire eurois, indique la préfecture ce soir.