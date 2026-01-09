Transports en Normandie : reprise partielle des lignes Nomad Car à partir de 14h

Le ramassage des scolaires va reprendre progressivement au fur et à mesure que la tempête va s'estomper - Illustration Région Normandie
Du fait de l’amélioration des conditions météorologiques et de circulation, la Région Normandie annonce la reprise progressive, à compter de 14h, des lignes commerciales du réseau NOMAD CAR dans les cinq départements normands.
Cette reprise s’effectue toutefois avec prudence. Des difficultés locales peuvent encore empêcher la desserte complète de certains arrêts ou provoquer des retards, en fonction de l’état du réseau routier.
Cette reprise s’effectue toutefois avec prudence. Des difficultés locales peuvent encore empêcher la desserte complète de certains arrêts ou provoquer des retards, en fonction de l’état du réseau routier.
Transport scolaire : des retours très limités
La situation reste plus contrainte pour les transports scolaires. Dans le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime, l’ensemble des lignes scolaires demeure suspendu pour la fin de journée.
Dans l’Eure et l’Orne, fortement touchées par des chutes d’arbres et des débris sur les routes, seuls les retours des lignes qui ont effectivement circulé ce matin seront assurés. Aucune reprise générale n’est envisagée à ce stade.
La Région invite les usagers et les familles à rester attentifs aux informations locales et aux consignes transmises par les transporteurs.
Dans l’Eure et l’Orne, fortement touchées par des chutes d’arbres et des débris sur les routes, seuls les retours des lignes qui ont effectivement circulé ce matin seront assurés. Aucune reprise générale n’est envisagée à ce stade.
La Région invite les usagers et les familles à rester attentifs aux informations locales et aux consignes transmises par les transporteurs.
Les autres infos du jour
-
Vents extrêmes, coupures d'électricité et routes fermées : la Seine-Maritime face à l’après-Goretti
-
Tempête Goretti : en difficulté, un navire de commerce dérouté au large du cap de la Hague
-
Tempête Goretti : 37 000 foyers privés d’électricité et des routes coupées dans l’Eure
-
Tempête Goretti : la Seine-Maritime en alerte maximum en raison de vents extrêmes