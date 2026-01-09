Connectez-vous S'inscrire

Transports en Normandie : reprise partielle des lignes Nomad Car à partir de 14h


La circulation des cars régionaux reprend progressivement ce vendredi après-midi sur l’ensemble de la Normandie. En revanche, le transport scolaire reste très largement perturbé, avec des retours limités dans certains départements.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 12:59


Le ramassage des scolaires va reprendre progressivement au fur et à mesure que la tempête va s'estomper - Illustration Région Normandie
Le ramassage des scolaires va reprendre progressivement au fur et à mesure que la tempête va s'estomper - Illustration Région Normandie
Du fait de l’amélioration des conditions météorologiques et de circulation, la Région Normandie annonce la reprise progressive, à compter de 14h, des lignes commerciales du réseau NOMAD CAR dans les cinq départements normands.

Cette reprise s’effectue toutefois avec prudence. Des difficultés locales peuvent encore empêcher la desserte complète de certains arrêts ou provoquer des retards, en fonction de l’état du réseau routier.

Transport scolaire : des retours très limités

La situation reste plus contrainte pour les transports scolaires. Dans le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime, l’ensemble des lignes scolaires demeure suspendu pour la fin de journée.

Dans l’Eure et l’Orne, fortement touchées par des chutes d’arbres et des débris sur les routes, seuls les retours des lignes qui ont effectivement circulé ce matin seront assurés. Aucune reprise générale n’est envisagée à ce stade.

La Région invite les usagers et les familles à rester attentifs aux informations locales et aux consignes transmises par les transporteurs.





Mots clés : Eure, Région Normandie, Seine-Maritime, tempête, transports scolaires





En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Transports en Normandie : reprise partielle des lignes Nomad Car à partir de 14h

09/01/2026

Vents extrêmes, coupures d'électricité et routes fermées : la Seine-Maritime face à l’après-Goretti

09/01/2026

Tempête Goretti : en difficulté, un navire de commerce dérouté au large du cap de la Hague

09/01/2026

Tempête Goretti : 37 000 foyers privés d’électricité et des routes coupées dans l’Eure

09/01/2026

Tempête Goretti : des rafales jusqu’à 156 km/h, aucune victime signalée en Seine-Maritime

09/01/2026

Comment la Normandie s'apprête à vivre la tempête Goretti dans chaque département

08/01/2026

Tempête Goretti : la Seine-Maritime en alerte maximum en raison de vents extrêmes

08/01/2026

Tempête Goretti : le viaduc de Calix à Caen fermé à la circulation toute la nuit

08/01/2026

Tempête Goretti : navigation fortement déconseillée en Manche et mer du Nord

08/01/2026

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026

Le Havre. Ivre au volant, il percute un poteau et emboutit sa voiture en pleine nuit

08/01/2026

Tempête Goretti. Jusqu’à 150 km/h attendus sur le littoral : la Seine-Maritime renforce les mesures de sécurité

08/01/2026

Élections municipales 2026 : le préfet de l’Eure réaffirme la stricte neutralité de l’État

08/01/2026

Dieppe : le conducteur en excès de vitesse contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne

08/01/2026

Feu d’appartement à Elbeuf : deux blessés dont un en urgence absolue

08/01/2026

Tempête Goretti : des rafales de vent de plus de 110 km/h en Seine-Maritime et dans l'Eure

07/01/2026

Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne

07/01/2026

Intempéries dans l’Eure : un bilan contenu grâce à la prévention et à la mobilisation des secours

07/01/2026

Le Havre : la conduite dangereuse d'un jeune permis positif à l'alcool et au cannabis

07/01/2026

Neige et verglas : reprise des transports scolaires demain jeudi, annonce la préfecture de Seine-Maritime

07/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -

Intoxication au monoxyde de carbone dans l'Eure : deux septuagénaires hospitalisés

02/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen