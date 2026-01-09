Transports en Normandie : reprise partielle des lignes Nomad Car à partir de 14h

La situation reste plus contrainte pour les transports scolaires. Dans le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime, l’ensemble des lignes scolaires demeure suspendu pour la fin de journée.



Dans l’Eure et l’Orne, fortement touchées par des chutes d’arbres et des débris sur les routes, seuls les retours des lignes qui ont effectivement circulé ce matin seront assurés. Aucune reprise générale n’est envisagée à ce stade.



La Région invite les usagers et les familles à rester attentifs aux informations locales et aux consignes transmises par les transporteurs.