L'A28 fermée à la circulation vers Rouen après un accident de camion dans l'Eure

Un camion transportant des palettes de ciment s’est renversé dans la soirée d’hier vendredi sur l’autoroute A28 dans le sens Alençon vers Rouen, à hauteur de Saint-Germain-la-Campagne dans l’Eure entraînant des 20 heures la fermeture complète de l’axe le temps de l’intervention des secours et des opérations de sécurisation.
⚠Suite à un accident 🚛, l'A28 est actuellement fermée à la circulation dans le sens #Alençon vers #Rouen : sortie 15 #Orbec - #Broglie obligatoire.— ALiS A28 Rouen / Alençon (@Alis_autoroute) January 9, 2026
Déviation RD 131
Reprise de l’A28 au diffuseur 14 #Bernay @Prefet27 @infoNormandie #infotrafic
Circulation rétablie après l’évacuation du camion
Les opérations d’évacuation du camion accidenté sont désormais terminées. La chaussée a été dégagée et la circulation a pu totalement être rétablie dans la nuit vers 2 heures sur l’ensemble des voies de l’A28 dans le sens Alençon vers Rouen.
