L'A28 fermée à la circulation vers Rouen après un accident de camion dans l'Eure


La circulation a repris normalement sur l’autoroute A28, après un accident de poids lourd à Saint-Germain-la-Campagne dans l'Eure. L'autoroute a été coupée en direction de Rouen, pendant quelques heures en début de nuit,



Samedi 10 Janvier 2026 - 08:40


Une déviation a été mise en place à la sortie 15 en direction de Rouen. Les usagers étaient dirigés vers la RD131 - Illustration Google Maps
Le trajet habituel des automobilistes et camionneurs empruntant l'A28 en direction de Rouen a été détourné pendant quelques heures ce vendredi en fin de soirée et début de nuit. Que s'est-il passé ?

Un camion transportant des palettes de ciment s'est renversé aux alentours de 20 heures vendredi sur l'A28 dans le sens Alençon vers Rouen, à hauteur de Saint-Germain-la-Campagne dans l'Eure entraînant la fermeture de l'autoroute et la mise en place d'une déviation. Un camion transportant des palettes de ciment s’est renversé dans la soirée d’hier vendredi sur l’autoroute A28 dans le sens Alençon vers Rouen, à hauteur de Saint-Germain-la-Campagne dans l’Eure entraînant  des 20 heures la fermeture complète de l’axe le temps de l’intervention des secours et des opérations de sécurisation.

Circulation rétablie après l’évacuation du camion

La coupure a provoqué quelques perturbations sur ce secteur très fréquenté de l’Eure, notamment pour les véhicules légers et le trafic poids lourd.

Les opérations d’évacuation du camion accidenté sont désormais terminées. La chaussée a été dégagée et la circulation a pu totalement être rétablie dans la nuit vers 2 heures sur l’ensemble des voies de l’A28 dans le sens Alençon vers Rouen.
 




Mots clés : A28, accident, Eure, faits divers, Seine-Maritime





