L'A28 fermée à la circulation vers Rouen après un accident de camion dans l'Eure

⚠Suite à un accident 🚛, l'A28 est actuellement fermée à la circulation dans le sens #Alençon vers #Rouen : sortie 15 #Orbec - #Broglie obligatoire.

Déviation RD 131

Reprise de l’A28 au diffuseur 14 #Bernay @Prefet27 @infoNormandie #infotrafic — ALiS A28 Rouen / Alençon (@Alis_autoroute) January 9, 2026

Le trajet habituel des automobilistes et camionneurs empruntant l'A28 en direction de Rouen a été détourné pendant quelques heures ce vendredi en fin de soirée et début de nuit. Que s'est-il passé ?Un camion transportant des palettes de ciment s'est renversé aux alentours de 20 heures vendredi sur l'A28 dans le sens Alençon vers Rouen, à hauteur de Saint-Germain-la-Campagne dans l'Eure entraînant la fermeture de l'autoroute et la mise en place d'une déviation.Un camion transportant des palettes de ciment s’est renversé dans la soirée d’hier vendredi sur l’autoroute A28 dans le sens Alençon vers Rouen, à hauteur de Saint-Germain-la-Campagne dans l’Eure entraînant des 20 heures la fermeture complète de l’axe le temps de l’intervention des secours et des opérations de sécurisation.