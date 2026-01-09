Connectez-vous S'inscrire

Tempête Goretti : un dysfonctionnement identifié sur l’alerte FR-Alert en Seine-Maritime


Un dysfonctionnement temporaire du dispositif FR-Alert a été constaté en Seine-Maritime après le passage de la tempête Goretti, certains abonnés continuant de recevoir l’alerte initiale malgré la fin de l’épisode météorologique.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 20:01


Les habitants de la Seine-Maritime ont reçu sur leur portable un message d'alerte avant l'arrivée de la tempête - Illustration Pexels Ingo Joseph
Les habitants de la Seine-Maritime ont reçu sur leur portable un message d'alerte avant l'arrivée de la tempête - Illustration Pexels Ingo Joseph
La tempête Goretti a balayé l’ensemble de la Seine-Maritime dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des conditions météorologiques d’une intensité exceptionnelle.

Afin d’anticiper les risques, le dispositif FR-Alert a été déclenché dès jeudi en fin d’après-midi. Un message a été diffusé à partir de 17 heures pour avertir la population de l’arrivée imminente de la tempête et rappeler les consignes de sécurité. Un second message, signalant la fin de l’événement, a été envoyé ce vendredi matin vers 8 heures, appelant à une reprise progressive des activités tout en maintenant une vigilance accrue, notamment sur les routes.

Un envoi tardif pour certains abonnés

Toutefois, plusieurs habitants signalent continuer à recevoir le message initial d’alerte, alors que l’épisode est désormais terminé. La préfecture précise qu’il s’agit d’un dysfonctionnement temporaire et sporadique du système FR-Alert. Celui-ci a été identifié et pris en charge au niveau national, sans incidence sur la gestion opérationnelle de l’événement, assure la préfecture
.




Mots clés : dysfonctionnement, FR-Alert, Seine-Maritime, tempêtre





En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026

http://

Tempête Goretti : un dysfonctionnement identifié sur l’alerte FR-Alert en Seine-Maritime

09/01/2026

Tempête Goretti dans l’Eure : 22 000 foyers sans électricité et dix routes toujours coupées ce soir

09/01/2026

Tempête Goretti en Seine-Maritime : de gros dégâts à Fécamp et Étretat

09/01/2026

Transports en Normandie : reprise partielle des lignes Nomad Car à partir de 14h

09/01/2026

Vents extrêmes, coupures d'électricité et routes fermées : la Seine-Maritime face à l’après-Goretti

09/01/2026

Seine-Maritime : le jeune conducteur fortement alcoolisé brave la tempête au Petit-Quevilly

09/01/2026

Accident, violences et alcool au volant : un automobiliste interpellé après un délit de fuite au Havre

09/01/2026

Tempête Goretti : en difficulté, un navire de commerce dérouté au large du cap de la Hague

09/01/2026

Tempête Goretti : 37 000 foyers privés d’électricité et des routes coupées dans l’Eure

09/01/2026

Tempête Goretti : des rafales jusqu’à 156 km/h, aucune victime signalée en Seine-Maritime

09/01/2026

Comment la Normandie s'apprête à vivre la tempête Goretti dans chaque département

08/01/2026

Tempête Goretti : la Seine-Maritime en alerte maximum en raison de vents extrêmes

08/01/2026

Tempête Goretti : le viaduc de Calix à Caen fermé à la circulation toute la nuit

08/01/2026

Tempête Goretti : navigation fortement déconseillée en Manche et mer du Nord

08/01/2026

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026

Le Havre. Ivre au volant, il percute un poteau et emboutit sa voiture en pleine nuit

08/01/2026

Tempête Goretti. Jusqu’à 150 km/h attendus sur le littoral : la Seine-Maritime renforce les mesures de sécurité

08/01/2026

Élections municipales 2026 : le préfet de l’Eure réaffirme la stricte neutralité de l’État

08/01/2026

Dieppe : le conducteur en excès de vitesse contrôlé positif au cannabis et à la cocaïne

08/01/2026

Feu d’appartement à Elbeuf : deux blessés dont un en urgence absolue

08/01/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -

Tempête Goretti : transports scolaires et lignes commerciales suspendus dans trois départements normands

08/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen