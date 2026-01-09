Tempête Goretti : un dysfonctionnement identifié sur l’alerte FR-Alert en Seine-Maritime

Les habitants de la Seine-Maritime ont reçu sur leur portable un message d'alerte avant l'arrivée de la tempête - Illustration Pexels Ingo Joseph
La tempête Goretti a balayé l’ensemble de la Seine-Maritime dans la nuit de jeudi à vendredi, avec des conditions météorologiques d’une intensité exceptionnelle.
Afin d’anticiper les risques, le dispositif FR-Alert a été déclenché dès jeudi en fin d’après-midi. Un message a été diffusé à partir de 17 heures pour avertir la population de l’arrivée imminente de la tempête et rappeler les consignes de sécurité. Un second message, signalant la fin de l’événement, a été envoyé ce vendredi matin vers 8 heures, appelant à une reprise progressive des activités tout en maintenant une vigilance accrue, notamment sur les routes.
Un envoi tardif pour certains abonnés
Toutefois, plusieurs habitants signalent continuer à recevoir le message initial d’alerte, alors que l’épisode est désormais terminé. La préfecture précise qu’il s’agit d’un dysfonctionnement temporaire et sporadique du système FR-Alert. Celui-ci a été identifié et pris en charge au niveau national, sans incidence sur la gestion opérationnelle de l’événement, assure la préfecture
.
.
