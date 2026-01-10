Connectez-vous S'inscrire

A Fécamp, feu de cuisine dans un restaurant : une octogénaire blessée, un hôtel évacué


[Actualisé] - Un feu de cuisine s’est déclaré samedi matin dans un restaurant du centre-ville de Fécamp. Une femme de 80 ans a été transportée à l’hôpital par les sapeurs-pompiers et plusieurs personnes ont été évacuées par précaution.



Samedi 10 Janvier 2026 - 12:09


Le feu s'est déclaré dans la cuisine du restaurant Le Nomade, près de l'hôtel du Commerce qui a été évacué par préacuation en raison des fumées - Google Maps
Le feu s'est déclaré dans la cuisine du restaurant Le Nomade, près de l'hôtel du Commerce qui a été évacué par préacuation en raison des fumées - Google Maps
Les sapeurs-pompiers ont été mobilisés ce samedi 10 janvier, en fin de matinée pour un incendie signalé dans un établissement recevant du public, place Bigot, à Fécamp (Seine-Maritime). À leur arrivé, ils ont été confrontés à un feu de cuisine  dans un immeuble d’habitation, au niveau d’un restaurant situé en rez-de-chaussée, sous des logements.

Au total, dix-neuf sapeurs-pompiers avec cinq engins ont été engagés sur cette intervention. Une reconnaissance des lieux a d'abord été effectuée, suivie de l’extinction du foyer à l’aide d’une lance à incendie. Deux personnes ont été mises en sécurité dans les premières minutes.

Une victime transportée à l’hôpital, huit personnes évacuées

Selon les éléments communiqués en fin de matinée par le Service départementl d'incendie et de secours (Sdis76), l’incendie concernait le restaurant Le Nomade, installé au rez-de-chaussée du bâtiment. Le foyer principal a été rapidement éteint. Une femme de 80 ans, en urgence relative, a été prise en charge par les secours puis transportée au Centre hospitalier de Fécamp.

Par mesure de précaution, huit personnes ont également été évacuées de l’hôtel du Commerce voisin, en raison des fumées. Une ventilation des locaux enfumés était toujours en cours à la mi-journée.

Les services de la mairie ainsi que les réseaux Enedis et GRDF ont été associés à l’intervention. Les opérations se poursuivaient encore en fin de matinée afin de sécuriser complètement le site.





