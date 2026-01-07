Connectez-vous S'inscrire

Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne


Le député socialiste de l’Eure se projette clairement vers 2026. À 34 ans, Philippe Brun annonce sa candidature à la mairie de Louviers et donne rendez-vous aux habitants le 22 janvier pour dévoiler son projet.



Mercredi 7 Janvier 2026 - 14:59


Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne
Député socialiste de la 4e circonscription (127 400 habitants) de l’Eure, Philippe Brun a levé le voile sur ses intentions pour les prochaines élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars. L’élu annonce être candidat pour devenir le prochain maire de Louviers, la troisième ville du département.

« Nous voulons donner une nouvelle ambition à notre ville : plus humaine, plus verte et plus démocratique », affirme-t-il, en appelant au rassemblement des « bonnes volontés ». Une campagne qu’il souhaite collective et ouverte, portée par une équipe déjà constituée.

Un parcours politique ancré à Louviers

Né à Rouen, Philippe Brun s’engage très tôt en politique. Il adhère au Parti socialiste en 2009, à l’âge de 17 ans. En 2020, il est élu au conseil municipal de Louviers sur une liste d’opposition, recueillant 18 % des suffrages exprimés.

Son ancrage local se double rapidement d’un parcours national. Élu député de l’Eure en juin 2022, il est reconduit dans ses fonctions en 2024, après la dissolution de l’Assemblée nationale, sous l’étiquette du « Nouveau Front populaire ». Une double casquette qu’il entend désormais mettre au service de Louviers.

Face à lui, le maire sortant François-Xavier Priollaud, vice président de la Région Normandie. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé qu’il sera candidat à sa succession les 15 et 22 mars prochains. 

Réunion publique le 22 janvier

Le lancement officiel de la campagne se tiendra mercredi 22 janvier à 18h30, à la salle Toy Événement à Louviers. Philippe Brun y présentera les grandes lignes de son projet municipal ainsi que son équipe, lors d’une réunion ouverte au public.

Un premier rendez-vous politique qui marque l’entrée dans le débat municipal lovérien, à quelques semaines des élections.
 








En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter

http://

Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne

07/01/2026

Neige et verglas : reprise des transports scolaires demain jeudi, annonce la préfecture de Seine-Maritime

07/01/2026

Neige et verglas : les informations clés de ce mardi en Seine-Maritime et dans l'Eure

06/01/2026

Vigilance neige-verglas : nouvelles restrictions de circulation dans l’Eure

06/01/2026

Neige et verglas : restrictions de circulation renforcées et écoles ouvertes ce mercredi en Seine-Maritime

06/01/2026

Abordage au large de Fécamp : un navire de pêche secouru après une voie d’eau

06/01/2026

Grand-Quevilly : une femme en détresse secourue sur un pont surplombant la Sud 3

06/01/2026

En Seine-Maritime, un parieur décroche plus de 200 000 € au Quinté+ à Rouen

06/01/2026

Neige-verglas : les transports scolaires toujours à l’arrêt demain mercredi en Normandie

06/01/2026

Neige : les transports scolaires de nouveau suspendus mercredi dans les Yvelines

06/01/2026

Le Havre : un voleur à la roulotte repéré par la vidéosurveillance arrêté le lendemain des faits

06/01/2026

Neige-verglas : situation contrastée en Seine-Maritime et dans l’Eure ce mardi matin

06/01/2026

Yvetot : un homme de 35 ans réanimé après l’incendie de son appartement en pleine nuit

06/01/2026

Eure. L’intervention d’un chasseur sauve un quinquagénaire après un accident de buggy dans un bois

06/01/2026

Course-poursuite à Saint-Étienne-du-Rouvray : deux jeunes interpellés après un accident

05/01/2026

Neige et verglas : la circulation se fluidifie sur l’A28, vigilance maintenue sur l’A29 en Seine-Maritime

05/01/2026

Neige-verglas dans l’Eure : restrictions toujours en place avant une nuit à risque.

05/01/2026

Neige et verglas : circulation très perturbée sur l’A28 et l’A29 en Seine-Maritime

05/01/2026

Transports scolaires et cars Nomad : la suspension reconduite pour mardi dans toute la Normandie

05/01/2026

Circulation restreinte et vitesse abaissée en Île-de-France : des mesures exceptionnelles jusqu’à mardi matin

05/01/2026
Afficher plus d'articles

Rocade nord-est du Havre : une voiture sur le toit et en feu, une adolescente grièvement blessée

03/01/2026 -

Neige et verglas : les transports scolaires à l’arrêt lundi en Normandie

04/01/2026 -

Accident sur l’A12 : axe coupé à Saint-Cyr-l’École, accès fermés à Bois-d’Arcy

31/12/2025 -

Neige-verglas : circulation restreinte pour les poids lourds en Seine-Maritime

05/01/2026 -

Accident mortel en gare de Mézidon (Calvados) : circulation des trains interrompue puis reprise progressive

03/01/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen