Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne

Né à Rouen, Philippe Brun s’engage très tôt en politique. Il adhère au Parti socialiste en 2009, à l’âge de 17 ans. En 2020, il est élu au conseil municipal de Louviers sur une liste d’opposition, recueillant 18 % des suffrages exprimés.

Son ancrage local se double rapidement d’un parcours national. Élu député de l’Eure en juin 2022, il est reconduit dans ses fonctions en 2024, après la dissolution de l’Assemblée nationale, sous l’étiquette du « Nouveau Front populaire ». Une double casquette qu’il entend désormais mettre au service de Louviers.

Face à lui, le maire sortant François-Xavier Priollaud, vice président de la Région Normandie. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé qu’il sera candidat à sa succession les 15 et 22 mars prochains.