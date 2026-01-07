Municipales à Louviers. Philippe Brun officialise sa candidature et lance sa campagne

Député socialiste de la 4e circonscription (127 400 habitants) de l’Eure, Philippe Brun a levé le voile sur ses intentions pour les prochaines élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars. L’élu annonce être candidat pour devenir le prochain maire de Louviers, la troisième ville du département.
« Nous voulons donner une nouvelle ambition à notre ville : plus humaine, plus verte et plus démocratique », affirme-t-il, en appelant au rassemblement des « bonnes volontés ». Une campagne qu’il souhaite collective et ouverte, portée par une équipe déjà constituée.
Un parcours politique ancré à Louviers
Né à Rouen, Philippe Brun s’engage très tôt en politique. Il adhère au Parti socialiste en 2009, à l’âge de 17 ans. En 2020, il est élu au conseil municipal de Louviers sur une liste d’opposition, recueillant 18 % des suffrages exprimés.
Son ancrage local se double rapidement d’un parcours national. Élu député de l’Eure en juin 2022, il est reconduit dans ses fonctions en 2024, après la dissolution de l’Assemblée nationale, sous l’étiquette du « Nouveau Front populaire ». Une double casquette qu’il entend désormais mettre au service de Louviers.
Face à lui, le maire sortant François-Xavier Priollaud, vice président de la Région Normandie. Ce dernier a d’ores et déjà annoncé qu’il sera candidat à sa succession les 15 et 22 mars prochains.
Réunion publique le 22 janvier
Le lancement officiel de la campagne se tiendra mercredi 22 janvier à 18h30, à la salle Toy Événement à Louviers. Philippe Brun y présentera les grandes lignes de son projet municipal ainsi que son équipe, lors d’une réunion ouverte au public.
Un premier rendez-vous politique qui marque l’entrée dans le débat municipal lovérien, à quelques semaines des élections.
