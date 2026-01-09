Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : le jeune conducteur fortement alcoolisé brave la tempête au Petit-Quevilly


Il circulait à une vitesse excessive au beau milieu de la tempête. Un automobiliste de 20 ans a été intercepté à Petit-Quevilly, pas seulement pour cette raison : il conduisait avec un taux d’alcool largement supérieur au seuil autorisé.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 12:42


L'automobiliste a grillé deux feux rouges avant d'être intercepté par la police - Illustration Pexels
Les faits se déroulent  jeudi 8 janvier en fin de soirée au Petit-Quevilly, dans la Métropole de Rouen.  De passage avenue Jean-Jaurès, des policiers en patrouille remarquent un véhicule circulant à vive allure alors que le département est placé en alerte orange en raison de la tempête. La météo est jugée défavorable à toute prise de risque sur la route.

En suivant le véhicule, les fonctionnaires relèvent plusieurs infractions successives. L’automobiliste franchit d’abord un feu rouge boulevard de la Libération, puis en brûle un second à l’angle du boulevard Charles-de-Gaulle, toujours sur la commune de Petit-Quevilly.

Un taux d’alcool très au-dessus de la limite

Les policiers décident alors de procéder à un contrôle en activant les avertisseurs sonores et lumineux. Le conducteur finit par obtempérer et se stationnre. Dès les premiers échanges, il reconnaît avoir consommé de l’alcool. Les agents relèvent des signes évidents d’alcoolisation : yeux vitreux et forte odeur d’alcool.

Soumis à un dépistage à l’éthylomètre, le jeune homme affiche un taux de 0,84 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,68 g dans le sang), soit bien au-delà du seuil autorisé. Âgé de 20 ans, il est interpellé et placé en garde à vue. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis et sa voiture a été immobilisée. 

Une procédure judiciaire a été engagée. Le conducteur devra répondre prochainement de ses actes devant la justice.
 




