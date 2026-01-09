Seine-Maritime : le jeune conducteur fortement alcoolisé brave la tempête au Petit-Quevilly

Les policiers décident alors de procéder à un contrôle en activant les avertisseurs sonores et lumineux. Le conducteur finit par obtempérer et se stationnre. Dès les premiers échanges, il reconnaît avoir consommé de l’alcool. Les agents relèvent des signes évidents d’alcoolisation : yeux vitreux et forte odeur d’alcool.



Soumis à un dépistage à l’éthylomètre, le jeune homme affiche un taux de 0,84 mg d’alcool par litre d’air expiré (1,68 g dans le sang), soit bien au-delà du seuil autorisé. Âgé de 20 ans, il est interpellé et placé en garde à vue. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis et sa voiture a été immobilisée.



Une procédure judiciaire a été engagée. Le conducteur devra répondre prochainement de ses actes devant la justice.

