Accident, violences et alcool au volant : un automobiliste interpellé après un délit de fuite au Havre


Un accident de la circulation a dégénéré, ce vendredi matin, au Havre. L’auteur présumé, fortement alcoolisé, est soupçonné d’avoir agressé un policier et menacé plusieurs personnes avant d’être interpellé.



Vendredi 9 Janvier 2026 - 12:34


L'automobiliste alcoolisé et agressif a été neutralisé et emmené au commissariat du Havre - Illustration DIPN76
Un différend entre automobilistes a pris une tournure violente cette nuit du jeudi 8 au vendredi 9 janvier, aux alentours de minuit et demi au Havre. Les forces de l’ordre ont été appelées pour un accident de la circulation avec délit de fuite, place Saint-Paul

À leur arrivée sur les lieux, les policiers découvrent plusieurs personnes maintenant un individu au sol. Selon les premiers éléments, l’homme aurait provoqué un accident avant de tenter de prendre la fuite.

Feu rouge grillé et délit de fuite

Les faits débutent après le franchissement d’un feu rouge par le conducteur mis en cause. Son véhicule percute alors un autre automobiliste à l’arrière gauche. Le choc endommage le feu et le pare-chocs du véhicule de la victime. La voiture de l’auteur présumé présente quant à elle d’importants dégâts à l’avant gauche : roue déjantée, rétroviseur hors d’usage et pare-chocs arraché.

Malgré l’accident, le conducteur tente de s’échapper. Il est finalement rattrapé par la victime, à proximité des lieux.

Il menace les policiers avec un couteau

Lors de l’intervention de la police, la situation dégénère. Un fonctionnaire est violemment pris à partie : plusieurs coups de poing au visage, des menaces de mort répétées, ainsi que des menaces à l’aide d’un couteau et d’une pince multiprise sont signalées. L’individu est finalement maîtrisé.

Agé de 46 ans, le mis en cause est décrit comme très alcoolisé. Un dépistage effectué peu après les faits révèle un taux de 0,61 mg d’alcool par litre d’air expiré, bien au-delà du seuil autorisé.

Placé en garde à vue, il devra répondre de plusieurs infractions délictuelles, notamment violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, menaces et conduite sous l’emprise de l’alcool. L’enquête se poursuit pour préciser l’ensemble des circonstances.




Mots clés : enquête, faits divers, Le Havre, police, Seine-Maritime





