Comment la Normandie s'apprête à vivre la tempête Goretti dans chaque département


La tempête Goretti s’apprête à frapper la Normandie ce jeudi soir et dans la nuit, avec des rafales pouvant atteindre jusqu’à 160 km/h sur le littoral. Vigilances renforcées, fermetures d’axes majeurs, restrictions de circulation et mesures de protection : les autorités appellent à une extrême prudence dans l’ensemble des départements normands.



Jeudi 8 Janvier 2026 - 19:20


La Manche est le département normand le plus menacé par la tempête Goretti, d'où son placement en vigilance rouge par Météo France. Depuis 17h00, comme le montre cette photo publiée sur X par le préfet, le centre opérationnel départemental (COD) est activé à la préfecture de la Manche « Tous les services de l'Etat et partenaires extérieurs sont mobilisés pour garantir la sécurité de chacun »..
La dégradation météo débute ce jeudi en fin de journée par l’ouest de la région. Selon Météo-France, Goretti générera des vents violents à extrêmes, particulièrement marqués sur les zones côtières. En Normandie, les préfectures ont déclenché de nombreuses mesures anticipées afin de limiter les risques pour la population et les infrastructures.

Dans ce contexte, les déplacements sont fortement déconseillés, notamment sur le littoral, les ponts exposés et les secteurs forestiers. Les services de l’État rappellent également l’importance de se préparer à d’éventuelles coupures d’électricité ou de communication, en privilégiant l’autonomie à domicile.

Des mesures renforcées, département par département. 

Manche

Le département est placé en vigilance rouge “vents violents” de 21h à 3h. Les rafales pourraient atteindre 160 km/h sur le littoral du Cotentin et 140 km/h dans les terres, faisant de la Manche le territoire le plus exposé. Les autorités recommandent de rester confinés et d’anticiper une autonomie de 72 heures (eau, vivres, radio, éclairage, médicaments).

Depuis 17h00, le centre opérationnel départemental (COD) est activé à la préfecture de la Manche  « Tous les services de l'Etat et partenaires extérieurs sont mobilisés pour garantir la sécurité de chacun », peut-on lire sur le compte X du préfet.

Calvados

En vigilance orange, le Calvados anticipe des rafales jusqu’à 140 km/h sur la côte et 110 km/h dans les terres, avec un risque de vagues-submersion. Les transports scolaires sont suspendus vendredi. La circulation est interdite dès 18h pour les poids lourds de plus de 7,5 tonnes, caravanes et véhicules avec remorque. Les vitesses sont abaissées sur l’ensemble du réseau routier.

Le viaduc de Calix ferme à 20h, le pont de Normandie à 22h. L’accès au littoral et aux forêts est interdit. Un centre d’hébergement d’urgence est ouvert à Caen, via le 115.

Orne

Un arrêté préfectoral est en vigueur de 20h à 6h. Les transports exceptionnels sont interdits sur tout le réseau routier. Les poids lourds, camping-cars et véhicules avec remorque peuvent circuler sous conditions strictes : dépassements interdits et vitesse réduite.

Les massifs forestiers sont fermés jusqu’à vendredi soir. Les maires ont été invités à activer de manière préventive leurs plans communaux de sauvegarde.

Seine-Maritime

Le département est placé en vigilance orange vents violents dès 22h, puis vagues-submersion à partir de minuit, avec une vigilance jaune pluie-inondation vendredi.

Tous les établissements scolaires sont fermés et les transports scolaires sont suspendus vendredi. La circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes est strictement encadrée. Les ponts de Brotonne, Tancarville et de Normandie ferment ce jeudi soir à 22h. Forêts, sentiers et routes forestières sont interdits d’accès. La population est alertée via le dispositif FR-Alert.

Eure

L’Eure passe en vigilance orange vents violents de 22h à 8h, avec des rafales pouvant atteindre 110 km/h. Les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne ferment à 22h.

Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont soumis à une réduction de vitesse et à une interdiction de dépassement sur les routes nationales. Les établissements scolaires restent ouverts ce vendredi. Les autorités appellent à fixer les objets sensibles au vent et à limiter les déplacements nocturnes.

A 20 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27 annonce que 465 sapeurs-pompiers sont de garde ou d’astreinte ainsi que 25 spécialistes USAR (sauvetage et déblaiement) en prévision de l’événement climatique.

À retenir
  • Goretti s’annonce comme un épisode météorologique majeur pour la Normandie, avec un pic de danger attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Les préfectures insistent sur la nécessité de réduire les déplacements au strict nécessaire, de respecter les interdictions et de suivre les consignes de sécurité diffusées par les autorités.
 




Mots clés : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Maritime, tempête Goretti





