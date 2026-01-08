Comment la Normandie s'apprête à vivre la tempête Goretti dans chaque département

L’Eure passe en vigilance orange vents violents de 22h à 8h, avec des rafales pouvant atteindre 110 km/h. Les ponts de Normandie, Tancarville et Brotonne ferment à 22h.



Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont soumis à une réduction de vitesse et à une interdiction de dépassement sur les routes nationales. Les établissements scolaires restent ouverts ce vendredi. Les autorités appellent à fixer les objets sensibles au vent et à limiter les déplacements nocturnes.



A 20 heures, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis27 annonce que 465 sapeurs-pompiers sont de garde ou d’astreinte ainsi que 25 spécialistes USAR (sauvetage et déblaiement) en prévision de l’événement climatique.