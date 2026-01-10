Connectez-vous S'inscrire

Un feu de chambre se propage à la toiture de l'habitation à Saint-Valéry-en-Caux


Un incendie s’est déclaré dans une habitation individuelle de la rue du Hameau d’Étennemare, à Saint-Valéry-en-Caux. Le sinistre, rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers, n’a pas fait de blessé. Le propriétaire, indemne, devra toutefois être relogé.



Samedi 10 Janvier 2026 - 14:56


Le feu a été éteinte au moyen d'une lance à incendie - Illustration Adobe Stock
Les secours sont intervenus en fin de matinée ce samedi pour un feu d’habitation individuelle. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu avait pris dans une chambre et s’était propagé à la toiture. L’occupant avait réussi à quitter les lieux.

L’extinction a été réalisée à l’aide d’une lance à incendie. Le propriétaire, bien que choqué, a été pris en charge sur place sans nécessité de transport médical.

Le propriétaire relogé

En milieu d’après-midi, le feu était totalement éteint. Les opérations de déblai et de sécurisation touchaient à leur fin. Le propriétaire impliqué sera relogé au sein de sa famille, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).

Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec quatre engins engagés sur l’intervention. La Gendarmerie nationale ainsi qu’Enedis étaient également présentes pour la sécurisation des lieux et des réseaux.





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, incendie, pompiers, Saint-Valéry-en-Caux, Seine-Maritime





10/01/2026

