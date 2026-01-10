Un feu de chambre se propage à la toiture de l'habitation à Saint-Valéry-en-Caux

Un incendie s’est déclaré dans une habitation individuelle de la rue du Hameau d’Étennemare, à Saint-Valéry-en-Caux. Le sinistre, rapidement pris en charge par les sapeurs-pompiers, n’a pas fait de blessé. Le propriétaire, indemne, devra toutefois être relogé.

En ce moment | En Une | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | Eure | LOISIRS | En bref | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications | Articles à écouter | Le journal des municipales 2026