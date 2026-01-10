Un feu de chambre se propage à la toiture de l'habitation à Saint-Valéry-en-Caux

Le feu a été éteinte au moyen d'une lance à incendie - Illustration Adobe Stock
Les secours sont intervenus en fin de matinée ce samedi pour un feu d’habitation individuelle. À l’arrivée des sapeurs-pompiers, le feu avait pris dans une chambre et s’était propagé à la toiture. L’occupant avait réussi à quitter les lieux.
L’extinction a été réalisée à l’aide d’une lance à incendie. Le propriétaire, bien que choqué, a été pris en charge sur place sans nécessité de transport médical.
Le propriétaire relogé
En milieu d’après-midi, le feu était totalement éteint. Les opérations de déblai et de sécurisation touchaient à leur fin. Le propriétaire impliqué sera relogé au sein de sa famille, a indiqué le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis76).
Treize sapeurs-pompiers ont été mobilisés, avec quatre engins engagés sur l’intervention. La Gendarmerie nationale ainsi qu’Enedis étaient également présentes pour la sécurisation des lieux et des réseaux.
