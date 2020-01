Averses de grêle : 15 accidents et 20 blessés ce matin sur les routes (glissantes) de Seine-Maritime

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été très sollicités ce mardi matin en tout début de journée. Les averses de grêle ont rendu les routes particulièrement glissantes et généré une série d'accidents plus ou moins graves, principalement sur les routes nationales et voies rapides.



Les premières interventions ont débuté vers 7 heures et se sont enchaînées jusqu'en milieu de matinée. Si dans l'ensemble, il s'agissait en majorité de tôles froissées, quelques-uns de ces accidents, entraînant des carambolages, ont fait des blessés, rapporte un officier du centre opérationnel département d'incendie et de secours (Codis).



Tel a été le cas sur l'autoroute A150 à hauteur de Bouville, dans le sens Rouen - Yvetot où plusieurs véhicules se sont percutés. Idem dans le sens opposé, à hauteur de Villers-Ecalles où le carambolage a impliqué huit véhicules. Les sapeurs-pompiers ont dénombre huit blessés légers qui ont été transportés pour examen à l'hôpital. L'autoroute a dû être coupée pendant une bonne heure afin de faciliter l'intervention des secours.



Des accidents ont également été constatés sur la RN 27 dans le secteur de Varneville-Bretteville avec quatre personnes impliquées et sur l'autoroute A29 à Ancretiéville-Saint-Victor, dans le pays de Caux où, sur les neuf personnes impliquées, deux ont été légèrement blessés. Elles ont été transportées vers l'hôpital le plus proche, dont l'une par l'hélicoptère Viking, du Samu 76.