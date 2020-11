Au Havre, un service de transport à la demande gratuit mis en place pour les soignants

Depuis ce mardi 3 novembre à midi, la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole met gratuitement, via le réseau LiA, à la disposition de tous les personnels soignants de son territoire un service de transport à la demande pour leurs trajets domicile/travail.



Les conditions à remplir



Pour en bénéficier, il convient de réserver un trajet au préalable par téléphone et d’attester de sa qualité de professionnel de santé (carte professionnelle de santé ou fiche de paie indiquant le nom de l’établissement employeur). Ce service s’adresse aux personnels résidant et travaillant dans l’une des 54 communes de la communauté urbaine :



• Tout personnel travaillant en établissements de santé publics et privés : hôpitaux, cliniques, soins de suite et de réadaptation (SSR), hospitalisation à domicile (HAD), centres de santé...



• Tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes handicapées : maisons de retraite, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), unités de soins longue durée (USLD), foyers autonomie, instituts médico-éducatifs (IME), maisons d'accueil spécialisées (MAS), foyers d'accueil médicalisé (FAM), services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)...



• Les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et handicapées...



Ce service est disponible gratuitement de 5 h à 22 h 30, 7 jours sur 7. Il est à préciser que les services réguliers du réseau LiA continuent de fonctionner normalement en journée.



Ce service à la demande apporte une solution de déplacement complémentaire pour les soignants, principalement en tout début ou toute fin de journée.



Infos pratiques



Réservation au 02 35 22 34 34 de 8h à 16h du lundi au vendredi et de 8h à 15h le samedi.



Le transport est assuré individuellement (jusqu'à 2 passagers dans les minibus) entre le lieu de travail et le domicile par des minibus ou taxis partenaires.