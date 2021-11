Le Havre : la digue Nord interdite d'accès et au stationnement en prévision de vents violents

Un épisode de forts vents touche actuellement le secteur du Havre. Les conditions marines de ce week-end seront fortes, avec notamment un renforcement dans la nuit de vendredi à samedi : des vents d’ouest puis nord, pouvant atteindre 90 km/h par rafales, et une houle approchant les 3 mètres sont attendus sur l’ensemble du territoire de la Communauté urbaine.



Ces conditions météorologiques peuvent engendrer, sur le secteur de la digue Nord du Havre, des phénomènes de submersion marine et de projection de galets. D'où l'arrêté pris par la ville du Havre pour interdire temporairement l’accès et le stationnement sur la digue Nord. Celui-ci a pris effet à compter de ce vendredi 26 novembre.



« En cette période de tempête, les visiteurs qui souhaitent observer ce phénomène, aussi impressionnant que dangereux, sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et de ne pas s’approcher de la digue », insiste la mairie du Havre.