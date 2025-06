Le Havre : le stade Youri Gagarine entame une nouvelle ère après six ans de travaux

Le complexe comprend plusieurs terrains homologués, deux tribunes, des bâtiments avec vestiaires, club-houses et salles de remise en forme. L’ensemble a été conçu dans une démarche environnementale : replantation de 300 arbres, gestion écologique des eaux de pluie, matériaux bas carbone et chaufferie bois.



Pensé pour tous les publics, le stade dispose de cheminements accessibles, d’une piste de course, d’espaces paysagers et de 180 places de stationnement. Coût total : 17,5 millions d’euros, financés à 27 % par l’État, la Région, le Département et la Métropole.



Le stade Youri Gagarine s’impose comme un équipement structurant pour la dynamique sportive havraise, entre haute performance, accessibilité et respect de l’environnement.