Municipales 2026 : les Conseils de quartier suspendus au Havre dès le 1er septembre

Institués en 1995 et organisés chaque année dans les 18 quartiers de la ville, les Conseils de quartier permettent de réunir habitants et élus pour faire le point sur les projets en cours, partager les actualités de la Ville et échanger autour des préoccupations du quotidien.

Afin de se conformer aux règles de la campagne électorale, la municipalité a annoncé qu’aucun conseil de quartier ne serait organisé entre septembre 2025 et mars 2026.