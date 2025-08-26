Connectez-vous S'inscrire

Municipales 2026 : les Conseils de quartier suspendus au Havre dès le 1er septembre


Pour respecter la législation électorale, la municipalité a décidé de mettre en pause les réunions de quartier jusqu’aux élections de mars prochain.



Mardi 26 Août 2025 - 18:18



L’hôtel de ville du Havre
À l’approche des élections municipales de mars 2026, la ville du Havre entre, à compter du 1er septembre, dans une période préélectorale de six mois. Cette phase impose aux collectivités et aux élus candidats un encadrement strict de leur communication publique.

Une tradition locale interrompue

Institués en 1995 et organisés chaque année dans les 18 quartiers de la ville, les Conseils de quartier permettent de réunir habitants et élus pour faire le point sur les projets en cours, partager les actualités de la Ville et échanger autour des préoccupations du quotidien.

Afin de se conformer aux règles de la campagne électorale, la municipalité a annoncé qu’aucun conseil de quartier ne serait organisé entre septembre 2025 et mars 2026.

Permanences maintenues

Si ces rendez-vous collectifs sont suspendus, les élus assurent néanmoins une continuité de présence. Les habitants peuvent les rencontrer sans rendez-vous, du lundi au vendredi de 8h30 à 10h, à l’hôtel de Ville. Des rendez-vous personnalisés peuvent également être fixés en appelant le 02 35 19 48 48.

Les permanences se tiennent soit à l’hôtel de Ville, soit directement dans les quartiers. Les lieux et dates sont disponibles sur le site de la Ville : lehavre.fr/maville/vie-des-quartiers.





Mots clés : élections municipales 2026, Le Havre, permanence, Seine-Maritime

              



