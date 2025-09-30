Connectez-vous S'inscrire





Accident sur le pont de Normandie : la circulation coupée vers Le Havre


Une collision entre une voiture et un motard bloque totalement la circulation en direction du Havre sur le pont de Normandie (N1029), en Seine-Maritime.



Mardi 30 Septembre 2025 - 17:07



L’accident s’est produit ce mardi après-midi  sur le pont de Normandie, reliant Honfleur à Le Havre. Une collision impliquant un motard et une voiture a conduit à l’interruption totale du trafic sur les voies en direction du Havre, indique le gestionnaire de l’infrastructure.

Les équipes d’intervention, dont les sapeurs-pompiers du Calvados, sont mobilisées sur place pour sécuriser le lieu de l’accident et porter assistance aux victimes. Un bouchon s’est rapidement formé en amont du pont, entraînant de fortes perturbations de circulation.

Dans l’attente du rétablissement de la situation, les automobilistes en provenance de l’A13 et se dirigeant vers Le Havre sont invités à emprunter la N182 en direction du pont de Tancarville, alternative recommandée par les autorités.




30/09/2025

