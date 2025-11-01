Connectez-vous S'inscrire

Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie


Trois voitures sont entrées en collision ce samedi à la mi-journée sur l’A13, direction Paris. Deux personnes ont été hospitalisées, la circulation reste très perturbée.



Samedi 1 Novembre 2025 - 13:39


Illustration infonormandie
Illustration infonormandie
Un accident s’est produit ce samedi en fin de matinée sur l’autoroute A13, dans le secteur de Oissel en Seine-Maritime, à hauteur de la jonction avec l’A139, en direction de Paris. Trois véhicules légers sont entrés en collision, entraînant d’importantes perturbations de la circulation

Les secours, rapidement dépêchés sur les lieux dans la commune d’Oissel (Seine-Maritime), ont pris en charge trois personnes impliquées. Deux d’entre elles — un homme de 70 ans et une jeune femme de 20 ans — ont été classées blessés légers. Elles ont été transportées à l’hôpital pour examens. La troisième victime, plus légèrement touchée, a pu rester sur place, préviennent les secours. 

L’accident a nécessité la neutralisation de deux voies sur trois, ainsi que la bande d’arrêt d’urgence.
 





Mots clés : A13, accident, faits divers, pompiers, Seine-Maritime




http://

Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie

01/11/2025

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025

Le Havre : il roule sans permis dans la voiture de sa grand-mère

31/10/2025

Pris en chasse par la police, le chauffard finit sa course dans une clôture à Sotteville-lès-Rouen

31/10/2025

Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

31/10/2025

Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

30/10/2025

Un hangar agricole de 500 m² ravagé par les flammes à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux

30/10/2025

Incendie dans un immeuble à Évreux : 18 personnes évacuées dans la nuit

30/10/2025

Le Havre : un automobiliste grille un feu rouge et prend des risques dans le tunnel Jenner

30/10/2025

Le Havre : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

30/10/2025

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025

Aménagement et ruralité : deux ministres en immersion dans l’Orne, ce vendredi 30 octobre

29/10/2025

Normandie. Le tabagisme en forte baisse, mais les inégalités persistent

29/10/2025

Frais bancaires, expulsion, violence dans le sport , heures creuses ... Ce qui change le 1er novembre

29/10/2025

Circulation du week-end de la Toussaint : attention aux bouchons, surtout vendredi

29/10/2025

Rouen : exhibition sexuelle en pleine rue, un homme de 68 ans interpellé

29/10/2025

A150 : la bretelle de sortie vers Maromme fermée deux jours pour travaux de sécurité

28/10/2025

Yvelines. De la drogue découverte lors d'un contrôle routier à Triel-sur-Seine : deux ans de prison pour le conducteur

28/10/2025

Fermetures nocturnes du tunnel de la Grand’Mare à Rouen : des déviations mises en place

28/10/2025
Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Quatre véhicules impliqués dans une collision sur la déviation d'Evreux, un homme en urgence absolue

27/10/2025 -

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025 -

Collision sur la N154 dans l’Eure : trois blessés dont un en urgence absolue

26/10/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

28/10/2025 -

Transat Café l’Or au Havre : départ avancé pour les Ocean Fifty, météo oblige

25/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen