Accident de poids lourd sur l’A28 dans l’Orne : circulation coupée dans les deux sens


Un poids lourd transportant des boissons s’est renversé ce vendredi matin sur l’autoroute A28, à hauteur de Saint-Germain-de-Clairefeuille (Orne). La circulation est totalement interrompue.



Vendredi 19 Septembre 2025 - 11:31



L’accident s’est produit dans la matinée sur la commune de Saint-Germain-de-Clairefeuille (Orne), entraînant une coupure complète de l’autoroute A28 dans les deux sens de circulation. Le poids lourd en cause, chargé de boissons, nécessite d’importantes opérations de déblaiement et de sécurisation.

Les équipes d’intervention sont mobilisées pour baliser le secteur, nettoyer la chaussée et garantir la sécurité du site. Le gestionnaire autoroutier Alis a mis en place un plan de déviation dans les deux sens :

    •  Sens Le Mans > Rouen : sortie obligatoire à l’échangeur n°16 (Sées), déviation via le réseau secondaire, puis retour possible à l’A28 à l’échangeur n°15 (Gacé) ou via l’A88 direction Caen.

    •  Sens Rouen > Le Mans : sortie obligatoire à l’échangeur n°15 (Gacé), itinéraire de substitution par les RD932 et RD438 jusqu’à l’échangeur n°16 sur l’A88 en direction d’Alençon ou Caen.

Perturbations et bouchon

Des ralentissements importants sont redoutés en amont de la zone coupée. Un bouchon d'environ 1 km est d'ores et déjà constaté. La durée de l’intervention reste indéterminée à ce stade. Il est vivement conseillé d’éviter le secteur et de suivre les itinéraires de déviation mis en place.





