À Rouen, trois enfants en bas âge seuls dans l’appartement en feu : la maman était partie en courses

Un problème de dysfonctionnement sur une machine à laver serait à l’origine d’un départ d’incendie dans un appartement de la rue de Lessard, à Rouen (Seine-Maritime).



Le feu s’est déclaré vers 16h30, ce vendredi après-midi, au troisième étage d’un immeuble de quatre niveaux. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement et mis en sécurité trois enfants de 4, 8 et 11 ans : ils étaient alors seuls dans l’appartement concerné, la maman étant partie faire des courses. Ils ont été examinés par le médecin du SMUR, mais aucun d’eux n’a été blessé.



Le feu a été éteint au moyen d’une lance. L’appartement a été entièrement détruit, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Le couple et ses trois enfants, dont l’appartement est inhabitable, vont devoir être être relogés dans leur famille. Il en est de même pour trois autres habitants de l’immeuble.



La rue de Lessard a été fermée à la circulation le temps de l’intervention des secours qui étaient toujours sur place à 17h30 pour procéder au déblaiement et à la ventilation des parties communes .