A Rouen, le voleur du presbytère Saint-Sever interpellé grâce à la vidéosurveillance : le curé récupère son bien

Informé, un équipage de la brigade spécialisée de terrain (BST) en patrouille dans le secteur, se rend immédiatement sur place. Les policiers contrôlent le contenu du sac à dos et y découvrent un ordinateur portable et une tablette numérique de la marque Apple.



Presque simultanément, un message radio leur signale qu’un vol vient d’être commis au presbytère Saint-Sever, situé à proximité. La victime, un curé de 51 ans, déclare le vol de son ordinateur, de sa tablette et d’une importante somme d’argent.