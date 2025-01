Thales inaugure un nouvel atelier à Pont-Audemer (Eure) dédié à la production de cartes électroniques

Annoncé début 2023, ce projet s’inscrit dans une dynamique de réindustrialisation et de montée en compétences des collaborateurs. À travers des avancées humaines, techniques et industrielles, le site vise à devenir un acteur majeur en France pour la fabrication de cartes électroniques de haute valeur ajoutée.



Une trentaine de salariés sont dédiés à cette nouvelle activité de production PCBA (Printed Circuit Board Assembly). La première ligne de production CMS (composants montés en surface) est désormais opérationnelle et entame ses productions en série ce mois-ci. Une seconde ligne CMS est attendue d'ici à la fin de 2025.