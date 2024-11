Hervé Morin en visite chez Rouen Automobiles Services, acteur clé du recyclage automobile en Normandie

Fondée en Normandie, RAS s’impose comme l’un des leaders régionaux de son secteur. Employant 28 collaborateurs et générant un chiffre d’affaires de 4 millions d’euros, l’entreprise contribue activement à la transition écologique en valorisant les véhicules en fin de vie.



L’activité de RAS repose sur un processus rigoureux : les véhicules déclarés « épaves » par les assurances sont réceptionnés, déconstruits pour récupérer les pièces encore fonctionnelles, qui sont ensuite nettoyées et mises en vente. Les éléments restants des véhicules sont intégralement envoyés vers des filières spécialisées de recyclage et de traitement des déchets.



En 2023, l’entreprise a déconstruit 2 300 véhicules, permettant le référencement et la revente d’environ 12 800 pièces détachées, telles que moteurs, portes, ou encore éléments mécaniques.