C'est son 4e magasin dans l'Eure : l'enseigne NOZ ouvre un nouveau temple des bonnes affaires à Evreux

NOZ renforce sa présence dans l'Eure en ouvrant son quatrième magasin à Evreux - Illustration Google Maps NOZ
Déjà bien implantée dans le département, l’enseigne ajoute une nouvelle adresse à son réseau eurois — et la 350e en France. Installé boulevard du 14-Juillet, à proximité immédiate du centre commercial Carrefour, ce nouveau point de vente promet une offre large et renouvelée, fidèle à l’ADN de NOZ.
Dans les rayons, aucun produit fabriqué spécialement pour l’enseigne. Tous les articles proposés proviennent de surstocks, de fins de séries, de liquidations ou encore d’annulations de commandes. Une logique assumée : zéro production, 100 % revalorisation, promet Noz.
Une offre renouvelée chaque semaine
Chaque semaine, de nouveaux arrivages alimentent les étagères dans de nombreux univers : décoration, alimentation, hygiène, beauté, bricolage, animalerie, livres, papeterie, vins, bières ou encore idées cadeaux. Le principe reste le même : des volumes limités, des « prix imbattables » et l’effet « chasse aux trésors » qui fait le succès de l’enseigne.
Le magasin d’Évreux proposera également deux espaces spécifiques très attendus. D’un côté, un rayon mode avec vêtements de marques, chaussures et accessoires pour toute la famille. De l’autre, un espace surgelés offrant glaces, plats préparés, viennoiseries, desserts, viandes, poissons et alternatives végétariennes.
Au-delà des économies réalisées, NOZ met en avant une démarche environnementale claire. En donnant une seconde vie à des invendus voués à la destruction, l’enseigne s’inscrit dans une logique de consommation responsable, anti-gaspillage et de proximité.
Infos pratiques
Ouverture : vendredi 19 décembre 2025
NOZ – Évreux
Boulevard du 14-Juillet
27000 Évreux
Infos pratiques
Ouverture : vendredi 19 décembre 2025
NOZ – Évreux
Boulevard du 14-Juillet
27000 Évreux
