C'est son 4e magasin dans l'Eure : l'enseigne NOZ ouvre un nouveau temple des bonnes affaires à Evreux

L’enseigne numéro un du déstockage en France poursuit son développement dans l’Eure. Un quatrième magasin NOZ ouvrira ses portes à Évreux, vendredi 19 décembre 2025, avec plus de 1 100 m² dédiés aux prix cassés.