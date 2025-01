ÉCONOMIE. Rowenta relocalise sa production à Vernon et lance un nouvel aspirateur made in France

Situé à seulement 70 km de Paris et 50 km de Rouen, le site de Vernon joue un rôle central dans l’écosystème de Rowenta. C’est ici que sont conçus et fabriqués l’ensemble des aspirateurs de la marque : traîneaux, balais et robots. Intégré au Groupe SEB, ce site est également un centre de compétence mondial dédié à l’entretien des sols.



En 2024, le site franchit un cap avec l’installation d’une ligne de production d’aspirateurs balais sans fil. Premier modèle à sortir de cette chaîne : le X-Force Flex 13.60, un aspirateur innovant et made in France. Mais Rowenta ne s’arrête pas là : pour fêter ses 140 ans, la marque annonce le lancement en mars 2025 du X-Force Flex 14.80, un modèle multifonction encore plus performant.