Rouen : contrôlé avec un joint de cannabis, il était recherché pour exécuter une peine de prison


Un simple contrôle pour usage de stupéfiants a conduit à l’interpellation d’un quadragénaire, finalement incarcéré en raison d’une peine de prison en cours d’exécution.



Vendredi 12 Décembre 2025 - 12:13


L'homme a été repéré par une patrouille de police alors qu'il fumait un joint de résine de cannabis dans la rue - Illustration
Les faits se déroulent ce jeudi vers 18h30, rue Verte à Rouen. Des policiers en patrouille remarquent un homme en train de fumer une cigarette artisanale, assimilée à un joint. Les fonctionnaires décident de procéder à un contrôle d’identité.

L’individu remet spontanément aux policiers un joint de résine de cannabis, reconnaissant en être le propriétaire. Il s’agit d’un homme âgé de 44 ans.

Une peine de prison en cours d’exécution

Lors des vérifications d’usage, l’homme est passé au fichier des personnes recherchées. Les policiers découvrent qu’il fait l’objet d’une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme, liée à des faits de violences.

L’intéressé est immédiatement interpellé puis pris en charge par les services de police en vue de l’exécution de sa peine.




