La Fromagerie La Quesne inaugure ses nouveaux locaux à Bois-Héroult : un tournant pour l’agriculture bio normande

Photo Fromagerie La Quesne
Le GAEC de la fromagerie La Quesne regroupe trois associés : Stéphane Lefébure, Clément Gogol et Romain Hebert, arrivé en 2023. L’exploitation comprend désormais un atelier de production végétale sur 158 hectares, dont 60 hectares nouvellement acquis grâce à l’arrivée de Romain Hebert. L’atelier laitier produit 400 000 litres par an avec 100 vaches laitières, transformés sur place en fromages au lait cru.
Une production 100 % biologique
L’ensemble de l’exploitation est conduit en agriculture biologique. Cette approche permet de valoriser les pâtures, d’obtenir des produits de haute qualité et de maîtriser les charges. Le choix du bio s’inscrit aussi dans une démarche durable, en phase avec les attentes des consommateurs et les standards régionaux de production respectueuse de l’environnement.
Soutien régional et européen pour la modernisation
La région Normandie, avec le soutien de l’Union Européenne, a accompagné la fromagerie dans sa modernisation et son développement. Le montant total des aides attribuées s’élève à 428 394 euros, dont 353 937 euros pour les investissements de modernisation et 29 705 euros pour l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté. Cette dernière alimente l’atelier de fabrication à partir de plaquettes bocagères issues de l’exploitation, contribuant à l’autonomie énergétique du site.
Tournée vers l’avenir
L’inauguration marque une nouvelle étape pour la fromagerie La Quesne, qui allie tradition fromagère et modernité durable. Elle illustre également l’engagement de la Région Normandie pour soutenir les exploitations biologiques, encourager l’installation de jeunes agriculteurs et promouvoir un modèle agricole respectueux de l’environnement