Un patient évacué par l’extérieur depuis le 3e étage de son immeuble à Sainte-Adresse, près du Havre

Un homme souffrant de complications post-opératoires a dû être extrait de son logement par l’extérieur, rue Jean-Louis-Pesle à Saint-Adresse. Une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers a procédé à l’évacuation délicate depuis le 3e étage avant son transfert vers l’hôpital Monod.