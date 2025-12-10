Un patient évacué par l’extérieur depuis le 3e étage de son immeuble à Sainte-Adresse, près du Havre

Les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers sont régulièrement sollicitées dans des situations semblables - Illustration Adobe Stock
Un dispositif de secours particulier a été déployé ce mercredi en fin d’après-midi rue Jean-Louis-Pesle à Saint-Adresse, près du Havre, pour prendre en charge un homme de 58 ans nécessitant une extraction délicate de son logement. L’intervention visait un occupant souffrant de complications post-opératoires, rendant impossible une évacuation classique par les parties communes de l’immeuble.
« La sortie a été préconisée par le SAMU afin de préserver l'horizontalité de la victime souffrant d'un début d'éventration post opératoire, nécessitant une ré-hospitalisation », explique-t-on au service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
Les sapeurs-pompiers ont rapidement sécurisé les lieux avant de mettre en œuvre un système d’évacuation extérieure adapté à la configuration du bâtiment.
Une équipe spécialisée mobilisée
Trois engins et neuf pompiers ont été engagés, dont l’équipe spécialisée en risques en milieu périlleux (SMP). Après reconnaissance, les secours ont médicalisé la victime puis procédé à son extraction par l’extérieur depuis le 3e étage.
L’homme, finalement pris en charge en état d’urgence relative, a été transporté vers le centre hospitalier Monod à Montivilliers pour la suite des soins.
Un savoir-faire technique
- Les interventions d’évacuation verticale sont régulièrement sollicitées lorsque l’accès intérieur est impraticable : pathologies lourdes, patients difficiles à déplacer, cages d’escaliers étroites… Ces opérations mobilisent des techniciens formés à la manœuvre sur cordes et à la sécurisation des victimes, permettant un acheminement rapide vers l’hôpital lorsque l’urgence l’exige.
