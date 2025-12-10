Connectez-vous S'inscrire

Un patient évacué par l’extérieur depuis le 3e étage de son immeuble à Sainte-Adresse, près du Havre


Un homme souffrant de complications post-opératoires a dû être extrait de son logement par l’extérieur, rue Jean-Louis-Pesle à Saint-Adresse. Une équipe spécialisée des sapeurs-pompiers a procédé à l’évacuation délicate depuis le 3e étage avant son transfert vers l’hôpital Monod.



Mercredi 10 Décembre 2025 - 18:04


Les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers sont régulièrement sollicitées dans des situations semblables - Illustration Adobe Stock
Les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers sont régulièrement sollicitées dans des situations semblables - Illustration Adobe Stock
Un dispositif de secours particulier a été déployé ce mercredi en fin d’après-midi rue Jean-Louis-Pesle à Saint-Adresse, près du Havre, pour prendre en charge un homme de 58 ans nécessitant une extraction délicate de son logement. L’intervention visait un occupant souffrant de complications post-opératoires, rendant impossible une évacuation classique par les parties communes de l’immeuble.

«  La sortie a été préconisée par le SAMU afin de préserver l'horizontalité de la victime souffrant d'un début d'éventration post opératoire, nécessitant une ré-hospitalisation », explique-t-on au service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).

Les sapeurs-pompiers ont rapidement sécurisé les lieux avant de mettre en œuvre un système d’évacuation extérieure adapté à la configuration du bâtiment.

Une équipe spécialisée mobilisée

Trois engins et neuf pompiers ont été engagés, dont l’équipe spécialisée en risques en milieu périlleux (SMP). Après reconnaissance, les secours ont médicalisé la victime puis procédé à son extraction par l’extérieur depuis le 3e étage.

L’homme, finalement pris en charge en état d’urgence relative, a été transporté vers le centre hospitalier Monod à Montivilliers pour la suite des soins.

Un savoir-faire technique
  • Les interventions d’évacuation verticale sont régulièrement sollicitées lorsque l’accès intérieur est impraticable : pathologies lourdes, patients difficiles à déplacer, cages d’escaliers étroites… Ces opérations mobilisent des techniciens formés à la manœuvre sur cordes et à la sécurisation des victimes, permettant un acheminement rapide vers l’hôpital lorsque l’urgence l’exige.





Mots clés : évacuation, Le Havre, pompiers, Sainte-Adresse, Seine-Maritime





http://

Un patient évacué par l’extérieur depuis le 3e étage de son immeuble à Sainte-Adresse, près du Havre

10/12/2025

Recherchée à Nice, une jeune fille de 15 ans interpellée lors d'un contrôle dans les transports à Rouen

10/12/2025

Fuite de gaz à Saint-Aubin-lès-Elbeuf : trois maisons impactées le temps des réparations

10/12/2025

Affaire du cerf de Luc Besson : l’association Stéphane Lamart fustige « des réquisitions trop faibles face à la cruauté des faits »

10/12/2025

Yvelines. Une voiture volée à Épône retrouvée à Mantes-la-Jolie grâce à Instagram : un suspect interpellé

10/12/2025

Incendie d’appartement à Léry (Eure) : une personne hospitalisée, 16 évacuées

10/12/2025

Yvelines. Violences et chantage à Gargenville : deux lycéens mis en cause après une vidéo diffusée sur Snapchat

09/12/2025

Eure : une maison en cours de rénovation s'embrase dans la nuit à Heudebouville

09/12/2025

Maîtrise de la végétation aux abords des voies : 18 millions d’euros investis sur le réseau ferroviaire normand

09/12/2025

Pont-Audemer : un incendie perce la toiture d’une maison, cinq personnes évacuées

09/12/2025

Yvelines : six épaves de camions évacuées après dix ans d’immobilisation à Coignières

09/12/2025

Cinq personnes incommodées par les fumées dans l’incendie d’un pavillon à Marbeuf (Eure)

09/12/2025

Dépollution à Neufchâtel-en-Bray : l’État retire deux anciennes cuves de goudron enterrées

08/12/2025

Keen’V à Barentin pour rencontrer son public autour de son nouvel album

08/12/2025

Seine-Maritime : un exercice sécurité civile déclenchera sirènes et alertes téléphoniques jeudi à Montville

08/12/2025

Le Havre : six mois de prison ferme pour l’auteur des tags nazis sur l’école d’art et design

08/12/2025

Orne : deux chasseurs jugés à Argentan après l’achèvement d’un cerf dans la propriété de Luc Besson

08/12/2025

Collision entre deux véhicules à Tancarville : un homme héliporté par Dragon76 au CHU de Rouen

08/12/2025

Refus d'obtempérer et course-poursuite entre Le Havre et Sainte-Adresse : les occupants d’une Clio interpellés

08/12/2025

Le Havre : un supporter interpellé au Stade Océane après des injures racistes envers des agents de sécurité

08/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025 -

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

07/12/2025 -

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025 -

Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer

04/12/2025 -

Yvelines : un véhicule volé termine sa course sur une bretelle de la N12 après un refus d’obtempérer

04/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen