A Grand-Couronne, les cambrioleurs fouillent et retournent la maison, puis sont arrêtés par la police

Les constatations dans la maison permettent d'établir que les cambrioleurs ont pénétré en brisant la vitre d'une fenêtre d'une chambre donnant sur la rue et que la demeure a été entièrement fouillée et retournée.



Les deux interpellés, âgés de 16 et 17 ans, sont tous deux originaires de Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. Ils ont été placés en garde à vue pour vol par effraction en réunion.