À Évreux, les jeunes de 18 ans pourront voter dimanche avec ou sans carte électorale

Compte tenu du report du second tour des élections municipales, à cause du coronavirus, les jeunes de 18 ans nés entre le 15 mars et le 27 juin 2002 peuvent voter pour le second tour des élections municipales qui ont lieu ce dimanche 28 juin, en se présentant à leur bureau de vote, accompagnés impérativement de leur carte nationale d'identité. La carte électorale n’est pas obligatoire.



Néanmoins, à Évreux (Eure), les jeunes électeurs qui le souhaitent pourront retirer leur carte électorale ce dimanche (jour des élections) au service à la Population situé à l’hôtel de ville, rue de la Légion d'Honneur, qui sera exceptionnellement ouvert. Après cette date, elle sera envoyée à leur domicile.



#Source : Mairie d’Évreux