58 communes de Seine-Maritime toujours privées d’eau potable au robinet

Cinquante-huit communes sont toujours privées d’eau potable en Seine-Maritime depuis quelques jours en raison de risques de contamination microbienne. L'eau distribuée par plusieurs syndicats est colorée ou trouble à cause des fortes précipitations.



« Il s'agit de particules d'argiles et de limons, très rapidement entraînées dans les nappes souterraines par les pluies très importantes, responsables de l'érosion des terres », précisent les autorités sanitaires.



Elle ne doit pas être utilisée pour la boisson, le lavage des dents et la préparation des aliments sauf si elle est portée à ébullition, insiste l’agence régionale de Santé de Normandie, qui a publié la liste des communes concernées en totalité ou en partie par cette recommandation.



Secteur vallée de la Saâne



Communes concernées en totalité

- Beauval en caux

- Val de Saane

- Auzouville sur Saane

- Bertrimont

- Calleville les deux églises

- Saane St Just

- St Vast du Val



Communes impactées partiellement :

- Imbleville (vallée)

- St Mards (sauf Soquentot)

- La Fontelaye (vallée)

- Biville la Baignarde (hameau des Béteaux)

- Bourdainville (3 abonnés)



Secteur Auffay-Totes



Communes concernées en totalité

- Beautot

- Fresnay le Long

- Grugny

- La Houssaye Béranger

- Tôtes

- Varneville Bretteville

- Vassonville



Communes concernées en partie

- Auffay (Partie basse, hameau Mesnil Sauval et rue de Verdun)

- Biville la Baignarde (sauf quartier Le Béteau)

- Etaimpuis (hameaux Loeuilly et Le Coudray)

- Frichemesnil (quartier La Joserie)

- Heugleville sur Scie (rue du Maréchal Foch et rue Duquesne)

- St-Denis sur Scie (hameau de Beuville))

- Saint Maclou de Folleville (sauf les hameauxOrdemare et La Pierre)

- St-Victor l’Abbaye (sauf quartier Le Menu Bois)



Secteur « Caux Central Austreberthe »



Communes concernées en totalité

- Blacqueville

- Bouville

- Croix-Mare

- Mesnil-Panneville

- Carville la Folletière

- St Martin de l’If (Fréville, Betteville, La Folletière et Mont de l’If)



Communes concernées en partie

- Villers –Ecalles (partie Haute)

- Ecalles Alix (sauf Loumare et RN 29)

- Cideville (Le Cidetot)

- Motteville (Runnetot et Beaulieu)

- Touffreville La Corbeline (route d’Yvetot et impasse Val au Cesne)

- Pavilly (Médinnerie, La Route)

- Ste Marguerite sur Duclair (La Crique)

- Ste Marie des Champs (Fourche, chemin de Loumare)

- St Paer (route de St Paer, Trubleville)

-St Wandrille Rançon (Etaintot, La Crique).





Pour le secteur du Haut-Cailly, sont concernées par cette recommandation de ne pas consommer l'eau huit communes en totalité et deux autres en partie, soit en tout 4 400 habitants environ :



Communes en totalité :

- Cailly

- Saint-Germain-sous-Cailly

- La Rue Saint Pierre

- Saint-André-sur-Cailly

- Vieux-Manoir

- Pierreval

- Bierville

- Longuerue



Communes concernées en partie :

- Morgny La Pommeraie (hameau de la Pommeraie)

Fontaine Le Bourg (le Maltrait)



Pour le secteur du syndicat de Mont-Cauvaire, sont concernées cinq communes en totalité ou en partie (1 800 habitants) :



Communes impactées en totalité :

- Mont-Cauvaire

- Les-Authieux-Ratieville

- Claville-Motteville



Communes impactées partiellement :

- Clères : rue des Mares, rue de la Futaie, impasse de la sente a panier, rue de la Futaie, rue du trou à barbe, route de mont Cauvaire, route de la Houssiette, route de Fontaine le Bourg, rue de la Seille, rue du Hamel, route du Mont Piel, chemin des Aubépines.



- Fontaine-Le-Bourg : rue du Hamel, route du Mont Piel, chemin des Aubépines, chemin du Mesnil Englier, chemin du Thil, chemin les Maisonnettes, Tour du Creux, cote de la justice, rue du Rombosc.