Voiture sur le toit à Angerville-la-Martel : éjectée, la conductrice était inconsciente à l'arrivée des secours

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, ce mercredi 17 juin, vers 11 heures à Angerville-la-Martel, où un accident grave de la circulation s'est produit.



A leur arrivée sur place, route de Sassetot, la Départementale 17, les secours ont constaté qu'un véhicule était sur le toit. La conductrice, seule à bord, avait été éjectée de l'habitacle et se trouvait en arrêt cardio-respiratoire.



Les secours, dont un infirmier des sapeurs-pompiers, tentaient toujours de la réanimer, précisait à 11h30, le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis) indiquant que le service mobile d'urgence et de réanimation (SPUR) avait été engagé.



Une perte de contrôle du véhicule, pour des raisons inconnues, serait à l'origine de l'accident.



