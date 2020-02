Violent incendie d’habitation à Morienne en Seine-Maritime : 27 sapeurs-pompiers mobilisés

Un incendie s’est déclaré dans une habitation individuelle ce dimanche en fin de matinée rue de la Creuse à Morienne, à proximité d’Aumale en Seine-Maritime.



La maison était aux trois quarts embrasée quand les sapeurs-pompiers sont arrivés. Trois lances ont été nécessaires pour combattre le feu particulièrement violent. Aucune victime n’est à déplorer.



Les secours étaient toujours sur place en fin d’après-midi et procédaient au déblai et à l’extinction des derniers foyers résiduels.



Vingt-sept sapeurs-pompiers et neuf engins ont été engagés au plus fort du sinistre, dont l’origine est ignorée.