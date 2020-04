Violences urbaines en Seine-Maritime : voiture et poubelles incendiées cette nuit au Havre

Le quartier de Caucriauville au Havre (Seine-Maritime) a été le théâtre de violences urbaines la nuit dernière.



Vers 1 heure, ce matin, un groupe d’individus s’est livré à des exactions avenue du 8-Mai 1945. Une voiture a été retournée et incendiée, des poubelles ont également été brûlées et la vitre d’un abribus d’une station de tramway a été brisée.



Les auteurs des faits ont été filmés par les caméras de vidéo-protection de la ville, ce qui a permis aux policiers d’intervenir rapidement avec le renfort de la compagnie départementale d’intervention (CDI) de Rouen. A l’arrivée des forces de l’ordre, les vandales s’étaient dispersés et avaient pris la fuite. Les recherches n’ont pas permis de les retrouver.



L’exploitation des enregistrements vidéo pourrait permettre de les identifier et de les interpeller à plus ou moins brève échéance.