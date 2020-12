VGE : un destin contrarié et la disparition d’une « fascination de modernité »

Mécanique intellectuelle exceptionnelle, le président « à la barre » et architecte en chef de l’Europe avec son grand ami Helmut Schmidt a laissé un bilan réformateur plutôt flatteur lors des trois premières années de son septennat.



En incarnant l’un des pères de l’Europe et la France du progrès avant que la crise économique et la montée de l’inflation à deux chiffres et du chômage sous Raymond Barre, une dérive caricaturale de sa personnalité et l’affaire des diamants de Bokassa, ne l’emportent. La symphonie inachevée d’un style présidentiel unique. Les Français ne lui auront pas donné une seconde chance et la machine de guerre chiraquienne aura fait le reste.



Un président très vite oublié et décrié après avoir exercé tant de fascination auprès de ses supporters et d’une grande partie de son peuple. Sa statue pourrait être partiellement réhabilitée ces prochaines semaines. Avant de retomber comme un soufflé ? L’histoire nous le dira très vite.