Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

Le corps de la quadragénaire a été repêché au pied du pont de Normandie, côté Honfleur - Illustration Google Maps
Circulation coupée sur le pont
En lien avec cette intervention, la circulation sur le pont de Normandie (N1029) a été coupée dans le sens Honfleur vers Le Havre. Ce qui a eu pour effet de générer un bouchon en amont du pont.
Les véhicules ont été invités à rejoindre Le Havre via le pont de Tancarville et la N182.
