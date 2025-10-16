Connectez-vous S'inscrire





Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre


Une femme est décédée ce jeudi matin après être tombée dans la Seine au pied du pont de Normandie. Des lycéens ont assisté à la scène. La circulation a été coupée vers Le Havre.



Jeudi 16 Octobre 2025 - 14:53


Le corps de la quadragénaire a été repêché au pied du pont de Normandie, côté Honfleur - Illustration Google Maps
Le corps de la quadragénaire a été repêché au pied du pont de Normandie, côté Honfleur - Illustration Google Maps

 Une femme âgée de 49 ans est décédée ce jeudi 16 octobre en milieu de matinée après avoir chuté dans la Seine au niveau du pont de Normandie. 

Mobilisés vers 10h30, les sapeurs-pompiers du Calvados, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, ont pu localiser et repêcher la victime. Les soins prodigués n'ont cependant pas permis de la réanimer.  Le décès a été constaté sur place par un médecin du Smur.

Des lycéens présents dans un car au moment des faits ont assisté à la scène. Une cellule d’accompagnement psychologique a été activée pour les prendre en charge.

Chute accidentelle, suicide ? Une enquête a été ouverte afin de déterminer dans quelles circonstances s'est déroulé ce drame. 


Circulation coupée sur le pont

En lien avec cette intervention, la circulation sur le pont de Normandie (N1029) a été coupée dans le sens Honfleur vers Le Havre. Ce qui a eu pour effet de générer un bouchon en amont du pont.

Les véhicules ont été invités à rejoindre Le Havre via le pont de Tancarville et la N182. 





Mots clés : enquête, faits divers, gendarmerie, pompiers, pont de Normandie, Seine-Maritime




http://

Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

16/10/2025

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : la police lance un appel à témoins

16/10/2025

Seine-Maritime : course-poursuite avec un mineur sous l'emprise de stupéfiants au Havre

16/10/2025

Contrôle routier positif à Harfleur, près du Havre : le conducteur avait bu trois whiskys

16/10/2025

Normandie : 7 tonnes de tabac saisies par les douaniers dans un chargement de nouilles

15/10/2025

Accident entre un poids lourd et une voiture sur l’A13 à Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime

15/10/2025

Yvelines : deux ans ferme et expulsion du territoire pour les trois cambrioleurs de Magnanville

15/10/2025

Évreux : des tirs de mortiers contre la police et trois interpellations après la célébration du Ballon d’or

15/10/2025

Petit-Couronne : un conducteur contrôlé sans permis, alcoolisé et positif aux stupéfiants

15/10/2025

Yvelines. Une rixe à l’arme blanche tourne mal à Maisons-Laffitte : un homme blessé au pied

15/10/2025

Deux véhicules en feu devant des maisons au Grand-Quevilly : un homme intoxiqué

15/10/2025

Poids lourd renversé sur l’A28 : circulation coupée vers Rouen à hauteur de Heugon, dans l’Orne

14/10/2025

Six personnes, dont un nourrisson, blessées dans un carambolage à Barentin, en Seine-Maritime

14/10/2025

Un foyer de grippe aviaire détecté à Luneray en Seine-Maritime : la préfecture prend des mesures

14/10/2025

Travaux de nuit : la RN27 fermée au niveau du viaduc de la Scie, près de Dieppe

14/10/2025

Une maison en proie aux flammes à Aigleville, près de Pacy-sur-Eure : cinq personnes relogées

14/10/2025

À Darnétal, près de Rouen, une femme menace de se jeter du 11ᵉ étage

14/10/2025

Départ de feu dans une exploitation agricole à Bolleville, dans le pays de Caux : un ouvrier intoxiqué

14/10/2025

Face-à-face entre deux voitures à Yvetot : un septuagénaire, en urgence absolue, héliporté vers le CHU

14/10/2025

Yvelines. Elle mord un agent de la SUGE en gare d’Aubergenville : une femme interpellée

14/10/2025
Afficher plus d'articles
Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen