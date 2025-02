Un policier blessé lors d’un contrôle à Elbeuf : le conducteur de la motocross incarcéré en attente de jugement

Activement recherché, le fuyard a été interpellé et placé en garde à vue lundi 3 février, quatre jours après les faits.. Il a été déféré hier, mercredi, au parquet, puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD), a indiqué Sébastien Gallois, procureur de la République.



Le mis en cause sera jugé en comparution à délai différé le 17 février 2025 à 13h30 pour violences volontaires aggravées sur personne dépositaire de l’autorité publique, a précisé le magistrat dans un communiqué publié ce jeudi matin.