Un policier grièvement blessé après avoir été percuté par une motocross à Elbeuf

Les faits se sont déroulés rue du Puchot, un quartier réputé sensible, où les forces de l’ordre menaient une opération de contrôle. Les policiers ont repéré un individu circulant sans casque sur une motocross. Lorsque les forces de l’ordre ont tenté d’interpeller le conducteur, celui-ci a refusé d’obtempérer.



Pour l’empêcher de s’échapper, un policier s’est positionné sur sa trajectoire. Mais au lieu de s’arrêter, le conducteur du deux-roues a délibérément foncé sur lui, le percutant violemment et lui occasionnant une grave blessure à la jambe. La moto a été abandonnée sur place, et l’individu a réussi à s’enfuir à pied.