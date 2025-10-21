Un poids lourd en feu sur l’A28 près de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

Le camion était entièrement embrasé quand les pompiers sont arrivés- illustration Adobe stock
Un spectaculaire incendie s’est produit ce mardi matin, peu avant 7 heures, sur l’autoroute A28, dans le sens Abbeville vers Rouen, à hauteur du point kilométrique 59, sur la commune de Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime).
Un ensemble routier, composé d’un tracteur et d’une remorque transportant des cartons, a pris feu pour une raison encore indéterminée. À l’arrivée des secours, le poids lourd était entièrement embrasé.
Le sinistre n’a fait aucun blessé, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76). Les sapeurs-pompiers sont actuellement mobilisés sur place pour éteindre les flammes et sécuriser la zone. Des perturbations de circulation sont possibles sur ce secteur de l’A28.
