Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

L’homme, âgé de 46 ans, est soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’avère positif. Il est immédiatement conduit au poste de police pour une vérification à l’éthylomètre. Celle-ci confirme un taux de 1,35 mg par litre d’air expiré, soit 2,70 g dans le sang et près de trois fois la limite légale.

Il est aussitôt interpellé et placé en dégrisement. Son permis de conduire a été retenu, et son véhicule immobilisé.