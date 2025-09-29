Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur

Au cours de la nuit de jeudi à vendredi 27 septembre aux alentours de 3h30, les policiers procèdent à un contrôle routier sur la place des Armes à Harfleur (Seine-Maritime). Lorsqu’ils s’approchent d’un véhicule à l’arrêt, ils constatent immédiatement que le conducteur présente des signes visibles d’ivresse : les yeux brillants et une forte odeur d’alcool émanant de son haleine.
Trois fois la limite légale
L’homme, âgé de 46 ans, est soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’avère positif. Il est immédiatement conduit au poste de police pour une vérification à l’éthylomètre. Celle-ci confirme un taux de 1,35 mg par litre d’air expiré, soit 2,70 g dans le sang et près de trois fois la limite légale.
Il est aussitôt interpellé et placé en dégrisement. Son permis de conduire a été retenu, et son véhicule immobilisé.
