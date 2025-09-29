 InfoNormandie – Actualités locales en continu .mod_5667995 .resize { max-width: 692.42px; } .mod_5667995 img, .mod_5667995 embed, .mod_5667995 table { max-width: 700.2px; } .mod_5667995 .mod_5667995_pub { min-width: 778px; } .mod_5667995 .mod_5667995_pub .cel1 { padding: 0; } .mod_5667995 .photo.left .mod_5667995_pub, .mod_5667995 .photo.right .mod_5667995_pub { min-width: 389px; margin: 15px 10px; } .mod_5667995 .photo.left .mod_5667995_pub { margin-left: 0; } .mod_5667995 .photo.right .mod_5667995_pub { margin-right: 0; } .mod_5667995 .para_64263210 .photo { position: static; } .mod_5667995 .para_64263211 .photo { position: static; } .mod_5667995 .para_64263212 .photo { position: static; } #tiptip_holder { display: none; position: absolute; top: 0; left: 0; z-index: 99999; }
Un conducteur dépisté positif à 2,70 g/l d’alcool lors d’un contrôle routier à Harfleur


L’automobiliste, fortement alcoolisé, a été placé en dégrisement. Son permis lui a été retiré et sa voiture immobilisée.



Lundi 29 Septembre 2025 - 11:59



Le conducteur a été contrôlé avec 1,35 g d’alcool dans le sang - illustration
Le conducteur a été contrôlé avec 1,35 g d’alcool dans le sang - illustration
Au cours de la nuit de jeudi à vendredi  27 septembre aux alentours de 3h30, les policiers procèdent à un contrôle routier sur la place des Armes à Harfleur (Seine-Maritime). Lorsqu’ils s’approchent d’un véhicule à l’arrêt, ils constatent immédiatement que le conducteur présente des signes visibles d’ivresse : les yeux brillants et une forte odeur d’alcool émanant de son haleine.

Trois fois la limite légale

L’homme, âgé de 46 ans, est soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’avère positif. Il est immédiatement conduit au poste de police pour une vérification à l’éthylomètre. Celle-ci confirme un taux de 1,35 mg par litre d’air expiré, soit 2,70 g dans le sang et près de trois fois la limite légale.

Il est aussitôt interpellé et placé en dégrisement. Son permis de conduire a été retenu, et son véhicule immobilisé.

 




Mots clés : enquête, faits divers, Harfleur, police, Seine-Maritime




