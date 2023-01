Un adolescent frappé et dépouillé dans un bus à Rouen : deux agresseurs en garde à vue

Arrivés au Boulingrin, les agresseurs ont pris la fuite sauf deux d'entre eux qui ont été interceptés par les contrôleurs et maintenus sur place jusqu'à l'arrivée des policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST).



Les mis en cause, deux rouennais de 14 et 15 ans, connus défavorablement des services de police malgré leur jeune âge, ont été placés en garde à vue pour vol avec violence en réunion. Le sac à dos et la carte bancaire ont été récupérés et restitués à la victime.