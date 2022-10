Travaux : le pont Flaubert fermé la nuit prochaine dans le sens Barentin - Rouen

Le pont Gustave-Flaubert (RN1338) à Rouen (Seine-Maritime) sera fermé à la circulation dans le sens Barentin - Rouen* durant la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 octobre de 20 heures à 6 heures dans le cadre de travaux de maintenance.



Des déviations seront mises en place lors de cette fermeture.



La direction interdépartementale des routes nord-ouest (Dirno) demande aux usagers de respecter la signalisation ainsi que les distances et vitesses de sécurité. La plus grande prudence est recommandée.



* La fermeture concerne le sens Barentin vers Rouen et non pas l'inverse comme l'avait indiqué, par erreur, la Dirno dans un premier temps