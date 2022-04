Travaux de modernisation sur l’A13 : les échangeurs de Oissel et Tourville fermés à la circulation

Par mesure de sécurité, les conditions de circulation vont être modifiées : les travaux seront réalisés sous réduction et ponctuellement neutralisation de voies et nécessiteront des fermetures des bretelles des diffuseurs de Tourville (n°21) et de Oissel (n°22) :



• Nuit du 25 au 26 avril, de 20h à 6h : fermeture de la bretelle d’entrée du diffuseur n°22 de Oissel, sens Caen > Paris.



➢ Prendre l’A13 direction Caen puis l’A139 vers Rouen, sortir au diffuseur n°1 des Essarts, faire le tour du rond-point pour reprendre l’A139 puis l’A13 direction Paris



Des ralentissements sont susceptibles de se former aux heures de pointe du soir, entre 16h et 18h, dans les deux sens de circulation.