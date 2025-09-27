Tentative de traversée vers l’Angleterre : 16 migrants secourus au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

Les 16 hommes à bord, qui se sont déclarés d’origine yéménite, palestinienne et syrienne, ont été débarqués à Dieppe vers 8h30. Ils ont été pris en charge par la municipalité, qui a mis à disposition un gymnase pour les accueillir. Le SAMU, appuyé par le SDIS, a procédé à un bilan sanitaire complet.



À l’issue de cette évaluation médicale, des auditions par la police nationale ont débuté pour analyser la situation administrative de chacun de ces migrants au regard du droit au séjour en France. Le sous-préfet de permanence s’est rendu sur place pour coordonner les dispositifs mis en place.



Dans un communiqué, le préfet de la Seine-Maritime a salué « l’engagement et la réactivité forte de la collectivité territoriale et des forces de secours et de sécurité intérieure ».