Tempête Benjamin : la fermeture du pont de Normandie prolongée jusqu'à vendredi matin

Une dérogation temporaire est toutefois mise en place ce jeudi 23 octobre : entre 17h et 19h, le pont de Normandie sera rouvert uniquement aux véhicules légers. La circulation se fera alors sur une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Objectif : désengorger le trafic détourné vers le pont de Tancarville.



Les piétons et les deux-roues restent interdits d’accès sur les deux ouvrages, au moins jusqu’à vendredi matin.