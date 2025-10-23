Connectez-vous S'inscrire

Tempête Benjamin : la fermeture du pont de Normandie prolongée jusqu'à vendredi matin


Vent violent oblige, le pont de Normandie reste fermé jusqu’à vendredi matin. Une brève réouverture aux voitures est néanmoins prévue ce jeudi en fin de journée, de 17h à 19h, sur une seule voie et à vitesse réduite.



Jeudi 23 Octobre 2025 - 17:12


Tempête Benjamin : la fermeture du pont de Normandie prolongée jusqu'à vendredi matin
La circulation reste fortement perturbée dans le secteur de l'estuaire de la Seine. En raison des conditions météorologiques encore dégradées, dues à la tempête Benjamin, la fermeture dans les deux sens du pont de Normandie (axe Honfleur - Le Havre) est prolongée jusqu’à demain, vendredi 24 octobre à 6 heures, annonce la préfecture.

Une fenêtre de circulation réservée aux voitures ce jeudi

Une dérogation temporaire est toutefois mise en place ce jeudi 23 octobre : entre 17h et 19h, le pont de Normandie sera rouvert uniquement aux véhicules légers. La circulation se fera alors sur une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Objectif : désengorger le trafic détourné vers le pont de Tancarville.

Les piétons et les deux-roues restent interdits d’accès sur les deux ouvrages, au moins jusqu’à vendredi matin.

---
Déviation
  • Le report de la circulation continue de s’effectuer via le pont de Tancarville. Des panneaux sont en place en amont sur les grands axes pour orienter les automobilistes.





