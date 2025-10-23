Tempête Benjamin : la fermeture du pont de Normandie prolongée jusqu'à vendredi matin

La circulation reste fortement perturbée dans le secteur de l'estuaire de la Seine. En raison des conditions météorologiques encore dégradées, dues à la tempête Benjamin, la fermeture dans les deux sens du pont de Normandie (axe Honfleur - Le Havre) est prolongée jusqu’à demain, vendredi 24 octobre à 6 heures, annonce la préfecture.
Une fenêtre de circulation réservée aux voitures ce jeudi
Une dérogation temporaire est toutefois mise en place ce jeudi 23 octobre : entre 17h et 19h, le pont de Normandie sera rouvert uniquement aux véhicules légers. La circulation se fera alors sur une seule voie, avec une vitesse limitée à 50 km/h. Objectif : désengorger le trafic détourné vers le pont de Tancarville.
Les piétons et les deux-roues restent interdits d’accès sur les deux ouvrages, au moins jusqu’à vendredi matin.
---
Déviation
- Le report de la circulation continue de s’effectuer via le pont de Tancarville. Des panneaux sont en place en amont sur les grands axes pour orienter les automobilistes.