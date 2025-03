Surveillance du littoral de la Seine-Maritime par drones : la justice valide l’autorisation préfectorale

Dans un contexte de surveillance accrue des frontières, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé, par un arrêté du 3 février 2025, l’autorisation accordée au groupement de gendarmerie départementale d’utiliser des aéronefs équipés de caméras. Ces dispositifs doivent permettre de surveiller une bande côtière allant du Tréport à Saint-Valéry-en-Caux, avec un double objectif : « lutter contre les franchissements irréguliers des frontières et assurer le secours aux personnes ».



Cette autorisation s’inscrit dans le cadre légal défini par le code de la sécurité intérieure, qui prévoit que les forces de l’ordre (police et gendarmerie) peuvent capter, enregistrer et transmettre des images à partir d’aéronefs sous certaines conditions. Conformément à l’article L. 242-5 de ce code, une telle mesure ne peut excéder trois mois et doit être justifiée par l’absence d’alternative permettant d’atteindre la finalité poursuivie.