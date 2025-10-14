Connectez-vous S'inscrire





Six personnes, dont un nourrisson, blessées dans un carambolage à Barentin, en Seine-Maritime


Trois véhicules sont entrés en collision ce mardi en début de soirée sur la D6015 à Barentin, en Seine-Maritime. Six blessés légers sont à déplorer.



Mardi 14 Octobre 2025 - 21:03


Illustration Adobe Stock
Illustration Adobe Stock
L’accident s’est produit vers 19h, avenue de la Porte Océane, à l’entrée de la zone commerciale de Barentin. En cause : un ralentissement brutal qui a surpris les conducteurs. Trois voitures se sont percutées à faible vitesse, mais le choc a suffi à faire six blessés, deux hommes, trois femmes et un nourrisson de 9 mois..
 

Les blessés transportés au CHU de Rouen

Dix-neuf sapeurs-pompiers, répartis dans six engins, ont été mobilisés pour l’intervention. Après reconnaissance et sécurisation de la zone, les secours ont pris en charge les six occupants des véhicules accidentés : deux hommes, trois femmes et un bébé. Tous ont été évacués en urgence relative vers le CHU de Rouen pour des examens de contrôle.

La circulation sur la D6015 a été temporairement interrompue dans le sens Rouen–Le Havre le temps du nettoyage de la chaussée.
 




14/10/2025

