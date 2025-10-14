Six personnes, dont un nourrisson, blessées dans un carambolage à Barentin, en Seine-Maritime

Dix-neuf sapeurs-pompiers, répartis dans six engins, ont été mobilisés pour l’intervention. Après reconnaissance et sécurisation de la zone, les secours ont pris en charge les six occupants des véhicules accidentés : deux hommes, trois femmes et un bébé. Tous ont été évacués en urgence relative vers le CHU de Rouen pour des examens de contrôle.



La circulation sur la D6015 a été temporairement interrompue dans le sens Rouen–Le Havre le temps du nettoyage de la chaussée.

