Seine-Maritime : une voiture en feu sur les voies bloque le trafic du tramway près de Rouen

Le trafic des tramways a été fortement perturbée ce vendredi matin, à partir de 7h45, au niveau de la rue Ernest-Renan à Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime). A l’origine, une voiture qui a pris feu suite à un accident où elle était seule en cause.



La voiture s’est retrouvée immobilisée sur les voies du tramway. Son conducteur et les passagers avaient quitté les lieux à l’arrivée des sapeurs-pompiers qui ont éteint le feu au moyen d’une lance.



La circulation des tramways a été stoppée durant plus d’une trentaine de minutes, le temps d’enlever la voiture calcinée et de vérifier les voies avant d’autoriser la reprise du trafic.