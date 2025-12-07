Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

Un appel à témoins a été lancé après un dramatique accident survenu jeudi 4 décembre à Saint-Sébastien-de-Raids (Manche). Peu avant 18h, un jeune cycliste âgé de 13 ans circulant sur la RD 101 a été percuté par l’arrière par un véhicule utilitaire blanc, qui roulait dans le même sens avant de prendre la fuite.



Selon la gendarmerie, le choc s’est produit au lieu-dit La Beurrerie, alors que la victime se dirigeait vers la RD 900 (axe Périers – Saint-Lô).