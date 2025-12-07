Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

Le jeune garçon a trouvé la mort sur cette route, la D101, au lieu-dit le Beurriere. Il circulait en direction de la D900 (route de Saint-Lô) quand il a été percuté par l'arrière par une camnionnette qui a pris la fuite - illustration Google Maps
Un appel à témoins a été lancé après un dramatique accident survenu jeudi 4 décembre à Saint-Sébastien-de-Raids (Manche). Peu avant 18h, un jeune cycliste âgé de 13 ans circulant sur la RD 101 a été percuté par l’arrière par un véhicule utilitaire blanc, qui roulait dans le même sens avant de prendre la fuite.
Selon la gendarmerie, le choc s’est produit au lieu-dit La Beurrerie, alors que la victime se dirigeait vers la RD 900 (axe Périers – Saint-Lô).
Les enquêteurs recherchent une camionnette blanche
Le véhicule impliqué serait un utilitaire de couleur blanche. Les militaires invitent toute personne ayant aperçu la scène, ou disposant d’éléments permettant d’identifier ce véhicule, à se faire connaître.
Toute information susceptible d’aider les enquêteurs peut être communiquée à la brigade de recherches de Coutances au 02 33 76 12 79 ou en composant le 17.
