Connectez-vous S'inscrire

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans


Un jeune cycliste a été mortellement percuté jeudi à Saint-Sébastien-de-Raids (Manche) par un utilitaire blanc dont le conducteur a pris la fuite. La gendarmerie lance un appel à témoins pour identifier le véhicule.



Dimanche 7 Décembre 2025 - 11:18


Le jeune garçon a trouvé la mort sur cette route, la D101, au lieu-dit le Beurriere. Il circulait en direction de la D900 (route de Saint-Lô) quand il a été percuté par l'arrière par une camnionnette qui a pris la fuite - illustration Google Maps
Le jeune garçon a trouvé la mort sur cette route, la D101, au lieu-dit le Beurriere. Il circulait en direction de la D900 (route de Saint-Lô) quand il a été percuté par l'arrière par une camnionnette qui a pris la fuite - illustration Google Maps
Un appel à témoins a été lancé après un dramatique accident survenu jeudi 4 décembre à Saint-Sébastien-de-Raids (Manche). Peu avant 18h, un jeune cycliste âgé de 13 ans circulant sur la RD 101 a été percuté par l’arrière par un véhicule utilitaire blanc, qui roulait dans le même sens avant de prendre la fuite.

Selon la gendarmerie, le choc s’est produit au lieu-dit La Beurrerie, alors que la victime se dirigeait vers la RD 900 (axe Périers – Saint-Lô).

Les enquêteurs recherchent une camionnette blanche

Le véhicule impliqué serait un utilitaire de couleur blanche. Les militaires invitent toute personne ayant aperçu la scène, ou disposant d’éléments permettant d’identifier ce véhicule, à se faire connaître.

Toute information susceptible d’aider les enquêteurs peut être communiquée à la brigade de recherches de Coutances au 02 33 76 12 79 ou en composant le 17.






Mots clés : accident, enquête, faits divers, gendarmerie, Manche





http://

Manche : une camionnette blanche activement recherchée après la mort d'un cycliste de 13 ans

07/12/2025

Le Havre : trois voitures en feu… et la façade d’un immeuble touchée

07/12/2025

Yvelines. Aidez la police à retrouver Ismael, 11 ans, disparu depuis vendredi

07/12/2025

Fontaine-Le-Bourg : un automobiliste coincé dans un ravin après une sortie de route

06/12/2025

Déville-lès-Rouen : une jeune femme blessée après une chute du premier étage

06/12/2025

Deux kitesurfeurs hélitreuillés au large de Saint-Aubin-sur-Mer, en Seine-Maritime

06/12/2025

A150 : nouvelle campagne de sondages, la voie de gauche fermée plusieurs nuits vers Rouen

06/12/2025

Sainte-Barbe : Pont-Audemer accueille la cérémonie départementale en hommage aux pompiers de l’Eure

05/12/2025

Yvelines : à Bougival, un quinquagénaire retranché chez lui maîtrisé par la BAC

05/12/2025

Yvelines : la police recherche les témoins d'un accident entre un bus et une femme âgée à Chambourcy

05/12/2025

Une maison détruite par les flammes à Chavigny-Bailleul : six riverains évacués dans la nuit

05/12/2025

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025

Trois personnes blessées dans un face-à-face entre deux voitures à Berville-sur-Seine, en Seine-Maritime

05/12/2025

Grippe aviaire : un premier foyer détecté dans un élevage de faisans des Yvelines

04/12/2025

Un blessé évacué par hélicoptère depuis un navire du parc éolien en baie de Seine

04/12/2025

Neufchâtel-en-Bray. Des cuves de goudron vieilles d’un siècle retirées en urgence

04/12/2025

Yvelines. Violences et humiliation filmées à Limay : quatre collégiens rattrapés par la justice

04/12/2025

Portes ouvertes au commissariat de Dieppe : trois heures pour découvrir les métiers de la Police nationale

04/12/2025

Catastrophes naturelles : Marcilly-la-Campagne, Barentin et Ceton reconnues après des mouvements de terrain

04/12/2025

Stupéfiants, défaut de permis et d’assurance à Petit-Couronne : l'automobiliste placé en garde à vue

04/12/2025
Afficher plus d'articles

Les infos les + lues

Deux automobilistes tués dans un face-à-face à Heudebouville (Eure)

05/12/2025 -

Déviation sud-ouest d’Évreux : la mise en service repoussée à l’horizon 2029-2030

02/12/2025 -

Agression à l'arme blanche à Évreux : un adolescent de 17 ans grièvement blessé

03/12/2025 -

Incendie dans une zone d’activités à Gasny (Eure) : six véhicules touchés, dont un poids lourd

30/11/2025 -

Yvelines : course-poursuite sur l'A13 après un aller-retour Mantes-Poissy et un refus d’obtempérer

04/12/2025 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen